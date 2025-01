Marianne Faithfull, ocalona muza. Była ikoną lat 60. Każdy chciał dla niej pisać

Zmarła w wieku 78 lat Marianne Faithfull była w oku cyklonu lat 60. Kochana w młodości, pozostała fascynującą postacią sceny muzycznej, dla której wszyscy chcieli pisać piosenki.

Słynne zdjęcie z 1967 r., na którym Marianne Faithfull siedzi na kanapie, rozmawiając żywo z Alainem Delonem, a po lewej mając smutnego i opuszczonego Micka Jaggera, stało się dziś memem. Ale dalej jest też celnym symbolem obecności tej artystki na scenie muzycznej. Była w końcu przez lata postacią łączącą różne środowiska. I pokolenia. Trudno by było opowiedzieć o tym, kim jest Marianne Faithfull, bez odniesień do innych artystów. Ale jeszcze trudniej opisać kariery innych artystów – szczególnie tych znanych w latach 60. – nie odnosząc się ani razu do niej.

Faithfull na krótko została gwiazdą sceny muzycznej, potem także filmu lat 60. – z Delonem wystąpiła w przesyconym erotyzmem dramacie „Dziewczyna na motocyklu” (1968 r.). Ale i przez jedno, i przez drugie środowisko przemknęła jak meteoryt – wciągnął ją swobodny styl życia i narkotyki. Skończyło się uzależnieniem od heroiny, wreszcie – odwykiem.

Dopiero pod koniec lat 70. wróciła na scenę – i to triumfalnie – jako wokalistka o dojrzalszym głosie i z bardziej autorskim wyborem materiału na płycie „Broken English”. Straciła może dziewczęcy wdzięk, ale nie straciła charakteru. Nie była już młodziutką gwiazdą, została fascynującą ikoną. Odtąd regularnie nagrywała świetnie oceniane płyty, zbierając na nich niebywałą plejadę współpracowników i autorów, od Toma Waitsa i Rogera Watersa, przez Bono i Eltona Johna, po Nicka Cave’a, Becka i Damona Albarna. Wracała też do filmu – zagrała m.in. znaczący epizod w „Marii Antoninie”, a jej głos (i tylko głos) można było usłyszeć całkiem niedawno w „Diunie”. Jego brzmienie wydawało się coraz bardziej hipnotyzujące.

Marianne, muza klasyków

Pozostała zatem muzą dla autorów kilku pokoleń. Żyje w piosenkach The Rolling Stones – choćby jako bezpośrednia inspiracja piosenek „You Can’t Always Get What You Want”, a potem „Wild Horses”. Legenda głosi, że pisał dla niej także młodziutki Bob Dylan, który miał ją również uwodzić, pisząc na poczekaniu piosenkę za piosenką podczas spotkania w londyńskim Savoy Hotel. „Pisał wtedy wiersz, biografie mylą się co do tego faktu. Żadnych piosenek. Pisał wiersz, który zresztą podarł, gdy tylko okazało się, że nie pójdę z nim do łóżka” – opowiadała podczas rozmowy z „Polityką” w 2015 r. Zapowiadając jednak zarazem, że choć robi to rzadko, wykona na polskich koncertach jego „It’s All Over Now, Baby Blue”. Promowała wtedy płytę „Give My Love To London” z piosenkami napisanymi m.in. przez Cave’a i Warrena Ellisa.

Już wtedy była schorowana – doznała infekcji kości po nieudanej operacji chirurgicznej, gdy złamała w Grecji biodro („Ten pacan nawet nie umył rąk! Niewiarygodne” – piekliła się w wywiadzie). W 2020 r. jej stan mocno pogorszył covid i zapalenie płuc. Wcześniej wydała jeszcze jedną płytę: „Negative Capability” w 2018 r., później tylko poetycki album „She Walks In Beauty”. Ostatnie dekady spędziła w Paryżu, często jednak wspominając Londyn. „To nie ironia, to rodzaj toksycznego dowcipu – pisała z fascynacją w autobiografii „Memories, Dreams & Reflections” o specyfice życia w Anglii. – To okrutny rodzaj zachowania, ważny szczególnie dla wyższych klas społecznych w Wielkiej Brytanii: jest śmiesznie, dopóki rzecz nie dotyczy ciebie. Muszę przyznać, że i mnie to sprawia przyjemność, bo cynizm i sentymentalizm są dla Brytyjczyków jak dwie strony tej samej monety”.

