Sensacyjny zwrot w sprawie Wałęsy i kolejny medal na IO dla Polski. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Zwrot w sprawie Wałęsy; Polki z brązowym medalem na IO; PiS ma nową pełnomocniczkę w Krakowie; Rosja rozpoczęła wielkie manewry; Izrael wymierzył cios Hezbollahowi.

1. Ustalenia „Polityki”: Szafa Kiszczaka

Sąd zwrócił prokuraturze akt oskarżenia dotyczący Lecha Wałęsy. To sensacyjny zwrot w sprawie, w której byłemu prezydentowi postawiono zarzuty składania fałszywych zeznań – składał je w związku z ujawnieniem przez Marię Kiszczak dokumentów ukrytych przez gen. Czesława Kiszczaka.

Przypomnijmy: w listopadzie 2023 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała akt oskarżenia przeciwko Lechowi Wałęsie. Byłemu prezydentowi zarzucono, że w kwietniu 2016 r., podczas przesłuchania w warszawskim oddziale IPN, złożył fałszywe zeznania.

20 czerwca 2024 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia zgodził się z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, która ponad pół roku temu stwierdziła, że konieczne jest uzupełnienie materiału dowodowego. System losowego przydziału spraw przydzielił tę sprawę do rozpoznania asesorowi Krzysztofowi Kołodziejczykowi. Z uwagi na szczególną wagę postanowiono, że rozpozna ją trzech sędziów (art. 28 § 3 kpk). Pozostałymi członkami składu zostali wylosowani sędziowie: Justyna Koska-Janusz i Marcin Kowal. Ich postanowienie jest prawomocne.

2. Polskie szpadzistki mają brąz!

Na nieco ponad 4 sekundy przed końcem ostatniej walki w Grand Palais zdawało się, że medal mają Chinki. I wtedy Aleksandra Jarecka zaatakowała i zrobiła coś teoretycznie prawie nie do osiągnięcia – zdążyła zadać trafienie, które w całym meczu dawało remis 31:31.

Potem potrzebna była minutowa dogrywka i Jarecka jeszcze raz pokazała wielką klasę – i przede wszystkim odporność nerwową. Trafiła Chinkę Yu i w ten sposób polska drużyna w szpadzie kobiet zdobyła olimpijski brąz w Paryżu, wygrywając z Chinami 32:31.

To jest medal numer 300 w całej historii polskich występów. 299 krążek to była srebrna zdobycz Klaudii Zwolińskiej w kajakarskim slalomie. W samej szermierce mamy teraz 23 medale.

3. Wojenka Kaczyńskiego z Szydło

Krakowskie struktury PiS mają nową pełnomocniczkę. To Barbara Nowak, która jeszcze kilka tygodni temu, po wybraniu kompromisowego Łukasza Smółki z PiS na stanowisko marszałka województwa małopolskiego, w szczególnym geście lojalności wobec Ryszarda Terleckiego i Jarosława Kaczyńskiego zrzekła się mandatu radnej. Posadę stracił człowiek Beaty Szydło Michał Drewnicki. Barbara Nowak z pewnością zaprowadzi w Krakowie porządki ściśle wedle życzeń Kaczyńskiego i Terleckiego.

Beata Szydło chyba się tego nie spodziewała, bo jej reakcja na X była nerwowa: „To nie może być prawda. Ktoś musiał stracić kontakt z rzeczywistością, żeby dymisjonować Michała Drewnickiego. Michał to dla krakowskiego PiS symbol i superszef struktur. Młody, energiczny, koncyliacyjny, z pomysłami. A przede wszystkim to człowiek, który prowadził krakowski PiS w bardzo trudnym czasie. On walczył, gdy inni uciekali”.

„Kaczyński nie znosi nieposłuszeństwa i krytyki. Nigdy nie wybacza” – pisze prof. Jan Hartman. I dodaje, że stosunki prezesa PiS z ukochaną przez elektorat tej partii „naszą Beatką” zdecydowanie się pogorszyły i nic już nie zostało z czasów, gdy po słynnym głosowaniu 27:1 nad kandydaturą Jacka Saryusza-Wolskiego na przewodniczącego Rady Europejskiej czekał na nią z kwiatami na lotnisku.

4. Wielkie manewry rosyjskiej floty

Trzy floty rosyjskiej marynarki wojennej – ok. 300 okrętów i 20 tys. marynarzy – rozpoczęły manewry na Oceanie Spokojnym, Morzu Bałtyckim oraz Morzu Kaspijskim, poinformował we wtorek rosyjski resort obrony. Do ćwiczeń zaprzęgnięto też blisko 50 samolotów i 200 jednostek specjalnych. W ciągu kilku dni załogi okrętów, lotnictwa morskiego i jednostek sił przybrzeżnych wykonają ponad 300 ćwiczeń bojowych z praktycznym użyciem broni. Celem ma być przetestowanie działania organów dowodzenia w strefach operacyjnych.

Jak przypomina Reuters, Rosja,od inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. wykonała całą serię manewrów, w tym w ciągu ostatnich dwóch miesięcy z wykorzystaniem ruchomych wyrzutni pocisków nuklearnych wspólnie z wojskami Białorusi.

5. Izrael wymierzył cios Hezbollahowi

Izrael zaatakował przedmieścia Bejrutu, celem był główny doradca sekretarza generalnego Hezbollahu Fuad Szukr, znany też jako Hadż Mohsin.

Izrael twierdzi, że Szukr odpowiadał za sobotni atak na Madżdal Szams na Wzgórzach Golan, w którym zginęło 12 dzieci i nastolatków. Ale tak naprawdę od ponad 40 lat ciągnie się za nim „sława” postaci kluczowej dla ataku na bazę amerykańskiej piechoty morskiej w Bejrucie w 1983 r., który pociągnął za sobą śmierć 241 żołnierzy. Co więcej, Szukr odegrał też znaczną rolę we wspieraniu Hezbollahu podczas syryjskiej wojny domowej, co przyczyniło się do utrzymania władzy przez Baszara Asada. Jest więc niezwykle celem ważnym nie tylko obecnie dla Izraela, ale poprzez zaszłości także dla USA (te wyznaczyły 5 mln dol. za jego głowę).

W tej chwili w związku z atakiem podstawowe pytania są dwa: czy Szukr go przeżył i jak zachowa się Hezbollah?