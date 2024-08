Problemy Szydło i kandydat Konfederacji na prezydenta. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Problemy Beaty Szydło; Trump i Musk, czyli pogawędka „dwóch narcystycznych bogaczy”; jest kandydat na komisarza UE; Konfederacja stawia na Mentzena; czego dowiedzieliśmy się z nowego sondażu „Polityki”.

1. Czy dni Beaty Szydło w PiS są policzone?

W poniedziałek Beata Szydło, wiceprezeska PiS, napisała na X: „Jeśli tak bardzo nie chcecie mnie w kierownictwie PiS, to powiedzcie to publicznie, a nie biegajcie anonimowo szeptać dziennikarzom. Odwagi, Panowie!”.

Los Beaty Szydło w zarządzie partii rozstrzygnie się podczas jesiennego kongresu. Kaczyński pewnie nie podjął jeszcze decyzji, choć na razie, jak wieść niesie, nie zaprasza jej na posiedzenia PKP (Prezydium Komitetu Politycznego PiS), co znaczy, że jest na nią zły. Prezes nie wybacza, lecz mimo to nic nie jest jeszcze przesądzone, a w ostateczności wygrają nie emocje, lecz chłodne kalkulacje. Swoją rolę odegrają też zapowiedziane na jesień wybory w strukturach partyjnych.

Wszystko to dzieje się w ramach przygotowań do wyłonienia kandydata PiS w wyborach prezydenckich. Jeśli kandydatem ostatecznie zostanie osoba, z którą Szydło jest w konflikcie – zwłaszcza Mateusz Morawiecki – to będzie musiała odsunąć się na margines. Ale niewykluczone, że sama wyciągnie los w tej loterii. Jeśli sondaże dadzą jej dobry wynik w parze z Trzaskowskim bądź Sikorskim, to kto wie? W Polsce nad każdym politykiem wisi żyrandol. A Beata Szydło w wyborach „robi wyniki” i tego nikt jej odmówić nie może.

2. Trump i Musk: dwa bratanki

Wielkim wydarzeniem miała być przeprowadzona na X rozmowa Elona Muska i Donalda Trumpa. Rozpoczęła się przez problemy techniczne z 45-minutowym opóźnieniem (winę zrzucono na „atak hakerów”), które sztab Kamali Harris wykorzystał do kpin z Trumpa i przypomnienia jego antyludzkich wypowiedzi. Sama rozmowa została oceniona przez zachodnie media jako pogawędka „dwóch narcystycznych bogaczy”. Wyznawcom się podobało („poruszali ważne sprawy dotyczące przyszłości”), a krytycy zauważyli, że Trump nie powiedział nic nowego. Jego kampania, zaplanowana jako atak na „podstarzałego” Joe Bidena, rozsypała się po wystawieniu w wyścigu Kamali Harris i Tima Walza. O zaskoczeniu świadczy fakt, że nie potrafi jej nawet dobrze obrazić – atakuje jej śmiech i pochodzenie, twierdząc, że wcale nie jest czarna.

Wywiad pokazał też coś, na co zwrócił uwagę Peter Wehner w „The Atlantic”: „Cały krajobraz kampanii został przekształcony. Wzrost notowań Harris postawił Trumpa w nowym świetle. Dawniej wydawał się bardziej złowieszczy i groźny, co (…) sygnalizowało siłę. Teraz wydaje się nie tylko stary, ale i mało energiczny, nieświeży, a nawet żałosny. Stał się polityczną wersją Grubego Elvisa”.

3. Piotr Serafin kandydatem na komisarza UE

„Cały rząd przyjął jednomyślnie kandydaturę Piotra Serafina na stanowisko komisarza unijnego” – powiedział we wtorek Donald Tusk. Jak dodał, Serafin prawdopodobnie zajmie się budżetem, jednak ostateczna decyzja należy do szefowej KE Ursuli von der Leyen. „To dla Polski poważna szansa, a wartość tych wysiłków będzie można przeliczyć na dziesiątki miliardów euro w przyszłości”.

Ogłoszenie kandydatury poprzedziły konsultacje z przewodniczącą KE. Tusk zapowiedział, że spotka się w tej sprawie z prezydentem Andrzejem Dudą. Liczy, że i on, i parlament szybko tę kandydaturą poprą.

Przypomnijmy: jedną z pierwszych decyzji po zaprzysiężeniu rządu Donalda Tuska 13 grudnia 2023 r. była wymiana kierownictwa Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli. Z placówki został odwołany Andrzej Sadoś, nominat PiS, a kierownictwo objął właśnie Piotr Serafin, zaufany i bliski współpracownik Tuska z dużym doświadczeniem w instytucjach unijnych. Nie doczekał się jednak oficjalnej nominacji przez Andrzeja Dudę i do dziś pełni obowiązki szefa placówki.

4. Mentzen kandydatem Konfederacji na prezydenta?

Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei, ma być wspólnym przedstawicielem Konfederacji w wyborach prezydenckich w 2025 r. Decyzję potwierdzili członkowie partii.

Z informacji „Polityki” wynika, że wystawienie Mentzena nie zostało zatwierdzone przez Radę Liderów (najważniejszy organ wykonawczy), ale na obecną chwilę jest to niemal przesądzone. We wtorek Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego, drugiej największej frakcji Konfederacji, zapowiedział, że jest gotów wystartować jedynie w prawyborach obejmujących całą prawicę, łącznie z PiS. W innym wypadku kandydatem powinien być Mentzen.

5. Sondaż „Polityki”. Zadaliśmy same drażliwe pytania

Jakie są realne poglądy Polek i Polaków na temat aborcji, mniejszości seksualnych, związków partnerskich, korekty płci, antykoncepcji – sprawdziliśmy w sondażu, który na zlecenie „Polityki” przeprowadziła pracownia Opinia24. Wyniki i wnioski są bardzo interesujące.

Można powiedzieć, że sondaż przedstawia społeczeństwo w połowie drogi między wyraźną akceptacją dla progresywnych rozwiązań a ugruntowanym przez lata konserwatyzmem. Wiele wskazuje, że masa krytyczna nie została tu jednoznacznie przekroczona, chociaż punkt zwrotny wydaje się bliski. Progresywna opcja obyczajowa jest w natarciu, często ma przewagę w sondażach, ale wciąż nie ma większości bezwzględnej, bezdyskusyjnej, którą wszyscy muszą przyjąć za pewnik. Stąd zapewne takie emocje i napięcia, obie strony próbują ten spór jakoś rozstrzygnąć, narzucić narrację i agendę, ale to w tej sytuacji bardzo trudne. Politycy zdają się w kilku przypadkach zbyt zachowawczy, biorąc pod uwagę realne poglądy ich wyborców, ale w innych dość dobrze wyczuwają wątpliwości i wahania swojego elektoratu. Obawiają się zbyt daleko idących rozwiązań, aby nie zderzyć się z ripostą dotychczasowych zwolenników, że „aż tak, to nie”.