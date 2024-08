Hołownia zapowiada tzw. radę koalicji. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

PiS oddał kontrolę nad produkcją amunicji prywatnym firmom; TK zajmie się odpowiedzialnością szefa NBP; kto wysadził Nord Stream; Szymon Hołownia zapowiada tzw. radę koalicji; Tour de France i dyskryminacja kobiet.

1. Jak PiS chciał budować fabryki amunicji

Do wybudowania fabryki produkującej amunicję kal. 155 mm rząd Mateusza Morawieckiego wyznaczył prywatne firmy, które nie miały w tym doświadczenia – ujawnił w poniedziałek Onet. Program „Narodowa Rezerwa Amunicyjna” powstał w połowie ubiegłego roku, miał trwać do 2029, a jako podmioty wyznaczone do jego sfinansowania wskazane zostały przede wszystkim instytucje obsadzone przez najbliższych współpracowników ówczesnego premiera – Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) i Rządową Agencję Rezerw Strategicznych (RARS).

Do sprawy odniósł się Donald Tusk. „Mateuszu, to, że potrafisz robić interesy na respiratorach, maseczkach, wizach czy generatorach, wszyscy wiedzieli od dawna. Ale że na amunicji też i to na 14 miliardów?” – napisał na X.

2. Szef NBP przed Trybunałem Stanu?

Sprawą zajmie się we wtorek Trybunał Konstytucyjny (aktualnie nie-Konstytucyjny). Chodzi o złożenie w końcu marca wstępnego wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Podpisało go 191 posłów. Wobec prezesa NBP wysunięto osiem zarzutów, takich jak złamanie konstytucji i ustawy o NBP poprzez dokonywanie skupu aktywów w latach 2020–21 czy interwencje walutowe bez należytego upoważnienia.

Istota sprawy, którą ma się zająć TK, sprowadza się do faktu „powierzenia przygotowania aktu oskarżenia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu (...) Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu, a więc ciału par excellence politycznemu”.

Sprawą ma się zająć pięcioro sędziów TK pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej. Sprawozdawcą będzie sędzia Krystyna Pawłowicz.

3. Kto wysadził Nord Stream? Niemcy oskarżają

Niemiecka gazeta „Süddeutsche Zeitung”, powołując się na wspólne śledztwo z kanałem ARD TV i „Die Zeit”, poinformowała, że Prokuratura Federalna Niemiec wydała nakaz aresztowania ukraińskiego instruktora nurkowania, podejrzanego o udział w eksplozjach Nord Stream. Niemieckie media oskarżyły zarazem Polskę o brak pomocy w śledztwie, twierdząc, że nasze władze o wszystkim wiedziały, a nurkowie działali za cichym przyzwoleniem polskiego rządu. Teraz zaś utrudniają śledztwo, bo główny podejrzany ukrywał się w Polsce, a potem, niezatrzymywany, wyjechał do Ukrainy.

„Rosjanie triumfują, bo od początku twierdzili, że to robota Ukraińców, choć były poważne poszlaki sugerujące, że mogli zrobić to oni sami” – komentuje w „Polityce” Adam Grzeszak.

4. Hołownia zapowiada tzw. radę koalicji

Marszałek Sejmu przekazał na konferencji prasowej w Sejmie, że rozmawiał w zeszłym tygodniu z premierem Donaldem Tuskiem o utworzeniu tzw. rady koalicji. Chodzi o zespół roboczy, który będzie spotykał się częściej niż liderzy partii tworzących koalicję rządzącą.

„Będzie to grupa naszych najbliższych współpracowników, którzy co tydzień będą naradzać się wspólnie, koalicyjnie nad rzeczami, które możemy zrobić razem, które trzeba zrobić osobno, jaki jest protokół rozbieżności, który mają rozstrzygnąć liderzy” – zapowiedział Hołownia. I dodał: „Przed nami za chwilę rocznica koalicji 15 października i trzeba bardzo konkretnie powiedzieć, co zrobiliśmy i co zamierzamy zrobić w ciągu kolejnego roku”.

5. Tour de France i dyskryminacja kobiet

Od 2020 r. Międzynarodowa Unia Kolarska ustaliła minimalną pensję dla zawodniczek drużyn World Tour, wynoszącą 32 tys. euro rocznie (ok. 136 tys. zł). Za zwycięstwo w jednym z najbardziej prestiżowych wyścigów na świecie Słoweniec Tadej Pogacar otrzymał jednak nagrodę pieniężną dziesięć razy większą niż Katarzyna Niewiadoma, która w ostatnią niedzielę o cztery sekundy wyprzedziła w klasyfikacji generalnej broniącą tytułu Holenderkę Demi Vollering, triumfatorkę ostatniego etapu. Polka otrzymała 56 480 euro, Słowak – ponad pół miliona euro. „Ekonomia kobiecego kolarstwa pozostaje krucha” – komentuje dyrektor kobiecej „Wielkiej Pętli” Marion Rousse.