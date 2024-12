Ziobro stanie dziś przed komisją. Plan Przyłębskiej. 5 ważnych tematów, o których musisz dziś wiedzieć

Ziobro wrócił do polityki; Przyłębska rezygnuje, ale kieruje; zmarł Lucjan Brychczy; ujawniono, co znaleziono na pogorzelisku po hali Marywilska 44; Wojciech Szczęsny jeszcze poczeka na debiut w bramce FC Barcelona.

1. Ziobro stanie przed komisją

W poniedziałek niespodziewanie na konferencji prasowej pod kancelarią premiera pojawił się lider Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro. Zaatakował premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, oskarżając ich o przeprowadzenie „zamachu” na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Chodzi o to, że po zmianie władzy Bodnar odsunął z tej funkcji protegowanego Ziobry Dariusza Barskiego, a nowym Prokuratorem Krajowym jest obecnie Dariusz Korneluk. Zainstalowanie Barskiego w PK (zakładano, że jego odwołanie będzie niemożliwe) miało pomóc odchodzącej władzy utrzymać wpływy w prokuraturze i betonować wprowadzone przez ziobrystów zmiany. To się nie udało.

Jednocześnie Ziobro zapowiedział w poniedziałek, że dziś stawi się przed sejmową komisją regulaminową, która ma rozpatrywać wniosek o jego doprowadzenie przed komisję śledczą ds. afery Pegasusa. Ziobro odmawiał przyjścia na tę komisję, powołując się na wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej.

W poniedziałek doprowadzony przed tę samą komisję został były szef ABW Piotr Pogonowski, który – podobnie jak Ziobro – nie stawiał się na jej wezwania.

2. Lucjan Brychczy nie żyje

W poniedziałek poinformowano o śmierci legendarnego polskiego piłkarza, symbolu Legii Warszawa Lucjana Brychczego. Miał 90 lat.

„O takich, jak on, mówi się, że nie trafili w swój czas. Co z tego, że w najlepszych latach mógł mieć miejsce w madryckim Realu czy AC Milan. W latach 60. przeszkodą nie był tylko jego wojskowy status. Przez 15 lat kadrowych występów Polacy niczego nie osiągnęli poza występem w eliminacjach Igrzysk Olimpijskich w Rzymie” – wspomina na Polityka.pl Krzysztof Matlak.

I dalej: „Przez swoją futbolową długowieczność Lucjan Brychczy łączył piłkarskie pokolenia. Ciągle w narodzie żywa jest pamięć o wiktorii na Stadionie Śląskim w 1957 r. Polacy pokonali Związek Radziecki 2:1. Od Lwa Jaszyna dwa razy lepszy okazał się Gerard Cieślik, a podawał mu właśnie Brychczy. W Legii przez kilka sezonów jego kolegą był Ernest Pohl, ale i kilkanaście lat młodszy Kazimierz Deyna”.

3. Plan Przyłębskiej

Prezes TK Julia Przyłębska zrezygnowała w poniedziałek z szefowania tej instytucji. Zrzekła się tej funkcji i jest teraz zwykłą sędzią Trybunału. Jednocześnie nadal kieruje jego pracami na podstawie przepisu, że „od dnia powstania wakatu do czasu powołania nowego prezesa pracami TK kieruje sędzia o najdłuższym stażu pracy”.

Jak podają media, w całym tym zabiegu może chodzić o to, żeby to właśnie ona – jako kierująca pracami – mogła nadzorować wybór kolejnego prezesa związanego ze środowiskiem zbliżonym do PiS i Suwerennej Polski. Na 6 grudnia wyznaczono Zgromadzenie Ogólne, które ma wybrać kandydatów na tę funkcję. Następnie będą oni przedstawieni prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

O Julii Przyłębskiej i jej działalności w Trybunale w najnowszym numerze „Polityki”, który ukaże się dziś po południu, pisze nasza publicystka Ewa Siedlecka.

4. Co znaleziono na pogorzelisku Marywilska 44

W tym tygodniu zakończono przeszukiwania pogorzeliska po wielkiej hali targowej Marywilska 44 w Warszawie. Spłonęła nagle w połowie maja tego roku, a wraz z nią ogień strawił prawie półtora tysiąca punktów usługowych, w których pracowało kilkaset osób.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak opowiedział, co znaleziono na doszczętnie spalonym terenie podczas prowadzonego śledztwa. Przez wiele tygodni w oględzinach brało w sumie udział 55 prokuratorów, jednocześnie pracowało sześć ekip oględzinowych.

Zabezpieczono 33 sejfy i 48 kasetek z pieniędzmi, a także osiem bankomatów. Łącznie znajdowało się w nich prawie 1,2 mln zł. Poszkodowanym zwrócono do tej pory w sumie blisko 2 mln zł. Są to głównie niespalone pieniądze, nadpalone banknoty, blisko 1 kg złota w sztabkach, ponad 3 kg biżuterii, ponad 33 kg spalonych bilonów.

5. Szczęsny nie zadebiutuje

Mimo że to już dwa miesiące od podpisania kontraktu przez najlepszego polskiego bramkarza Wojciecha Szczęsnego z FC Barcelona, nasz rodak wciąż nie zagrał w bramce tego klubu. Dla trenera Hansiego Flicka wciąż numerem 1 wśród bramkarzy jest Inaki Pena. Hiszpan rzeczywiście bronił nieźle, miał bardzo udany występ w El Classico z Realem Madryt, ale od niedawna drużyna obniżyła loty, podobnie jak jej bramkarz. W ostatnich trzech kolejkach La Liga Barcelona dwa razy przegrała i raz zremisowała, roztrwoniła przewagę nad odwiecznym rywalem ze stolicy.

Fani Polaka łudzili się, że po ostatniej ligowej porażce z Las Palmas 1:2, w której Pena nie pomógł swojemu zespołowi, w dzisiejszym meczu z Mallorcą między słupkami w końcu stanie Szczęsny. Niestety, niemiecki trener w poniedziałek na konferencji rozwiał te nadzieje. „Szczęsny miał dziś dobry trening, ale nie mam planów zmiany bramkarza” – powiedział Flick. I dodał: „Pena jest naszym pierwszym bramkarzem. Mówiłem to już przy innych okazjach i nic się nie zmieniło”.