Macron u Tuska. Podejrzany o zabójstwo na Nowym Świecie jest już w Polsce. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Spotkanie Tuska z Macronem w Warszawie; podejrzany o głośne zabójstwo na Nowym Świecie już w Polsce; jest nowy szef Rady Mediów Narodowych (tym razem nie z PiS); prokuratura wystawiła list gończy za Marcinem Romanowskim; Trump krytykuje zgodę na ostrzał celów w Rosji amerykańską bronią.

1. Rok rządów Tuska. Macron w Warszawie

Dokładnie rok temu, 13 grudnia 2023 r., zaprzysiężony został rząd Donalda Tuska. Rząd koalicyjny, z udziałem Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Polski 2050, PSL i kilku mniejszych ugrupowań. Wściekłe i sfrustrowane środowisko PiS w obraźliwy i absurdalny sposób nazwało nową władzę „koalicją 13 grudnia”. Faktycznie koalicja rządowa nazywa samą siebie „koalicją 15 października” na pamiątkę historycznych wyborów parlamentarnych, w wyniku których udało się odsunąć PiS i Jarosława Kaczyńskiego od władzy.

„Egzaminu z komunikacji i zarządzania wizerunkiem rząd Donalda Tuska nie zdał. Chciałoby się zakrzyknąć: Tusku, więcej propagandy sukcesu! I aż się prosi o mały „lifting”. Jednak to nie pierwszy, lecz drugi rok jego rządów będzie kluczowy dla przyszłości Polski” – pisze na Polityka.pl Jan Hartman.

W czwartek gościem Tuska w Warszawie był prezydent Francji Emmanuel Macron. „W kluczowych kwestiach bezpieczeństwa i konkurencyjności jesteśmy zgodni jak jedna drużyna” – mówił polski premier. Wyraził nadzieję, że wiosną 2025 r., w czasie polskiej prezydencji w UE, uda się podpisać wspólny traktat o przyjaźni. Francuski prezydent odpowiadał: „Bezpieczeństwo w Ukrainie to bezpieczeństwo w Europie. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby dać nowy impuls”. Media sugerowały, że Maron może chcieć przekonywać w Warszawie Tuska do pomysłu wysłania – po zawarciu rozejmu – wspólnych europejskich wojsk pilnujących spokoju na granicy rozdzielającej armie Ukrainy i Rosji. Tusk zaprzeczył, by w ogóle takie plany były. „Decyzje dotyczące polskich działań będą zapadały w Warszawie i tylko w Warszawie. Chcę przeciąć spekulacje. Nie planujemy takich działań” – stwierdził.

2. Zabójstwo na Nowym Świecie. Podejrzany w Polsce

Do głośnego, brutalnego morderstwa doszło dwa i pół roku temu na Nowym Świecie, w centrum Warszawy. 8 maja 2022 r. 29-letni Maciej zwrócił uwagę grupie agresywnych mężczyzn, którzy zaczepiali innych i rzucali kostkami lodu. W odwecie rzucili się na niego, wciągnęli do bramy, pobili, a jeden z nich dźgnął go w plecy ostrym narzędziem (prawdopodobnie nożem). Ratownicy medyczni i lekarze nie zdołali uratować ofiary.

Z trójki napastników w styczniu 2023 r. złapano 28-letniego Łukasza G., a w czerwcu 24-letniego Sebastiana W. Oni już zostali osądzeni i za udział w pobiciu mają siedmioletnie wyroki. Jednak główny podejrzany Dawid M., zawodnik mieszanych sztuk walki, któremu za okrutne zabójstwo grozi nawet dożywocie, zdołał uciec z Polski do Turcji, wykorzystując dowód osobisty swojego brata. Tam został zatrzymany i trafił do aresztu ekstradycyjnego.

„Dzisiaj po południu w asyście policjantów z Wydziału Konwojowego Biura Prewencji KGP przyleciał z Turcji do Polski 26-letni Dawid M. Jego zatrzymanie i ekstradycja to efekt skutecznej współpracy międzynarodowej oraz ogromnej determinacji i zaangażowania policjantów z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Stołecznej Policji” – napisała w czwartek w mediach społecznościowych stołeczna policja.

3. Nowy szef Rady Mediów Narodowych

W październiku Sejm odwołał dotychczasowego przewodniczącego Rady Mediów Narodowych z nadania PiS – Krzysztofa Czabańskiego (chodziło o konflikt interesów w związku z jego powiązaniami z wydawcą TV Republika). Po tym odwołaniu PiS po raz pierwszy stracił większość w RMN, od kiedy ją powołał do życia.

W czwartek posłowie z rady wybrali nowego szefa: będzie nim Wojciech Król z KO, który zajął miejsce Czabańskiego. Radę Mediów Narodowych stworzono w pierwszej kadencji rządów PiS. Powołuje ona zarządy i rady nadzorcze mediów publicznych, w tym oczywiście TVP i Polskiego Radia.

4. List gończy za Romanowskim

Prokuratura zdecydowała się w czwartek na wydanie listu gończego za byłym wiceministrem sprawiedliwości w rządzie PiS i Suwerennej Polski Marcinem Romanowskim. Zrobiła to na wniosek policji, która nie mogła ustalić jego miejsca pobytu i doprowadzić go – po decyzji sądu – do tymczasowego aresztu. „To chyba pierwszy przypadek w historii, kiedy były wiceminister sprawiedliwości ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości” – zauważył w czwartek rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Poszukiwany Romanowski jest nie tylko byłym wiceministrem, ale pełni też obecnie mandat posła klubu PiS na Sejm RP.

Z informacji prokuratury wynika, że poseł zniknął 6 grudnia. Wyłączył telefony i przestał korzystać z sieci komórkowej. Następnie na własne życzenie opuścił placówkę medyczną, w której był poddany zabiegowi medycznemu.

To druga próba tymczasowego aresztowania Romanowskiego w związku z 11 zarzutami dotyczącymi nieprawidłowości przy wydawaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Za pierwszym razem sąd się na areszt nie zgodził, ponieważ prokuratura „przegapiła” chroniący go immunitet członka delegacji Sejmu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (immunitet posła do Sejmu RP uchylono mu wcześniej).

Za drugim razem sąd zgodził się z wnioskiem o areszt, ale Romanowski zniknął.

5. Trump krytykuje ataki w głąb Rosji

Prezydent elekt Donald Trump został Człowiekiem Roku tygodnika „Time”. W związku z tym udzielił wywiadu, w którym jednoznacznie skrytykował ostrzał celów położonych daleko w Rosji przy pomocy amerykańskiego uzbrojenia.

„To szaleństwo. Kompletnie nie aprobuję ostrzału rakietowego sięgającego setek mil w głębi Rosji” – mówił przyszły amerykański prezydent. „Dlaczego to robimy? Tylko eskalujemy wojnę i wszystko pogarszamy. Nie powinno być na to zgody” – powiedział.

Zgodę na ostrzał celów głęboko na terytorium Rosji wydała w listopadzie odchodząca administracja Joe Bidena. Ukraina może do tego używać arsenału z USA, m.in. pocisków ATACMS. Biały Dom zgodził się na to, gdy okazało się, że na linii frontu po stronie Rosji pojawili się żołnierze z Korei Północnej.