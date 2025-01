Tusk bierze stronę PSL. Paszporty POLITYKI wręczone! 5 ważnych tematów na dziś

Paszporty POLITYKI rozdane; Donald Tusk popiera Kosiniaka-Kamysza w sporze o edukację zdrowotną; ponad 300 stron o nadużyciach Ziobry; szczyt państw nadbałtyckich NATO; pociągi w Polsce opóźnione o kilka godzin.

1. Przyznaliśmy Paszporty POLITYKI 2024!

Paszporty POLITYKI wręczyliśmy już po raz 32. w siedmiu kategoriach, przyznaliśmy też dwie specjalne nagrody. Galę rozdania najważniejszych nagród kulturalnych w Polsce poprowadzili we wtorek 14 stycznia Marta Kuligowska z TVN24 oraz zastępca redaktora naczelnego „Polityki” i szef działu kultury naszego tygodnika Bartek Chaciński.

W tym roku nagrody odebrali: Kamila Tarabura (film), Wojciech Grudziński (scena), Jul Łyskawa (książka), Monika Drożyńska (sztuki wizualne), Kamil Daszewski z NAFO – North Atlantic Fella Organization (kultura cyfrowa), Gabriela Legun (muzyka poważna) i Kuba Więcek (muzyka popularna).

Tytuł Kreatora Kultury, czyli doroczną specjalną nagrodę „Polityki” za wyjątkowy wkład w rozwój polskiej kultury, otrzymał wybitny reżyser Marek Koterski. Paszport Czytelników „Polityki” otrzymała aktorka Sandra Drzymalska.

2. Tusk bierze stronę Kosiniaka-Kamysza

Premier Donald Tusk opowiedział się za dobrowolnością w sprawie edukacji zdrowotnej, nowego przedmiotu, który ma się pojawić w szkołach jesienią. Tym samym stanął po stronie wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który kilka dni temu ogłosił, że edukacja o zdrowiu będzie nieobowiązkowa: „Edukacja młodzieży na temat zdrowia jest potrzebna, ale nie może być podlana żadnym sosem ideologicznym”. „Ktoś znów pomylił MON z MEN” – odpowiedziała mu wtedy na X ministra Barbara Nowacka. Wcześniej, w rozmowie z Radiem Zet, szefowa resortu przyznała, że w tej sprawie „trwają różne dyskusje, ale nie ma decyzji”, i „rozważane są wszystkie możliwe scenariusze”.

„Jeśli ministra posłucha głosu rozsądku i zmniejszy liczbę godzin edukacji zdrowotnej, do kosza trafi świeżo opracowana podstawa programowa. Nie da się jej okroić (200 godzin trzeba by ścieśnić w 90), należy ją wymyślić od nowa. Jeśli eksperci mają to zrobić porządnie, a nie na odczepnego, nie zdążą do nowego roku szkolnego” – komentuje Dariusz Chętkowski, nasz publicysta i nauczyciel.

3. Ponad 300 stron o nadużyciach Ziobry

„Prokuratora w latach 2016–23 wielokrotnie łamała zasadę bezstronności, niejednokrotnie w sposób cyniczny. Te działania nie powinny pozostać bez reakcji” – tak prezentację pierwszej części raportu o politycznym manipulowaniu śledztwami za rządów PiS podsumował na specjalnej konferencji prasowej prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Wszczynanie i długotrwałe prowadzenie spraw; blokowanie ich zakończenia; wędrówka spraw w celu przedłużania postępowania; wszczęcie postępowania jako okazja do szykan; pomijanie, niszczenie, nieprzeprowadzanie istotnych dowodów. To tylko wybrane sposoby manipulowania śledztwami za rządów Zbigniewa Ziobry w prokuraturze.

„Pierwsza część raportu ma ponad 300 stron i – niezależnie od tego, jakie praktyczne konsekwencje pociągnie – jest dokumentem historycznym obrazującym skutki politycznego podporządkowania prokuratury” – komentuje Ewa Siedlecka.

4. Szczyt państw nadbałtyckich NATO

„Obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego na Bałtyku zostanie radykalnie wzmocniona” – powiedział premier Donald Tusk po spotkaniu przywódców ośmiu krajów NATO i UE położonych nad Bałtykiem, a także Marka Ruttego, sekretarza generalnego Sojuszu, i Henny Virkkunen, wiceszefowej Komisji Europejskiej. Pierwszego dnia szczytu ogłoszono powstanie „Straży Bałtyckiej”, czyli inicjatywy wspólnego monitorowania i ćwiczeń na Bałtyku.

Donald Tusk zaznaczył, że nie rozstrzygnięto jeszcze, w jaki sposób poszczególne kraje będą partycypować w tych działaniach. Według wstępnych informacji liderzy nadbałtyckich krajów NATO mają przyjąć po wtorkowym spotkaniu wspólną deklarację.

Dyskusja dotyczyła także sytuacji globalnej związanej z Grenlandią i imperialnymi planami prezydenta elekta Donalda Trumpa. Premier Tusk podkreślił, że „Grenlandia jest wciąż częścią Danii”.

5. Pociągi opóźnione o kilka godzin

W niemal całym kraju w nocy z wtorku na środę obowiązywały ostrzeżenia drugiego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące marznących opadów powodujących gołoledź. Oblodzona była m.in. sieć trakcyjna między miejscowościami Pasłęk i Małdyty na Warmii i Mazurach. Największe opóźnienia wystąpiły na trasie Warszawa–Gdynia, Olsztyn–Elbląg, w okolicach Iławy i Włocławka – podało PKP Intercity.

Pociągi miały nawet czterogodzinne opóźnienia. We wtorkowy wieczór przez kilka godzin stały pociągi Intercity „Rybak” ze Szczecina do Białegostoku i „Stańczyk” z Olsztyna do Gdyni; niemal trzy godziny opóźnienia miały „Kopernik” z Bydgoszczy do Lublina i „Mazury” z Olsztyna do Łodzi.

O ponad 100 minut było opóźnionych też wiele połączeń kolei regionalnych. W sumie opóźnienia ponadgodzinne miało 50 pociągów.