Paszporty POLITYKI rozdane! „Warto być wiernym marzeniu, słuchać siebie”

Paszporty POLITYKI wręczyliśmy już po raz 32. w siedmiu kategoriach, przyznaliśmy też dwie specjalne nagrody. Kategorie są lekko odświeżone, za to zwycięskie grono niezmiennie genialne. Tytuł Kreatora Kultury otrzymał legendarny reżyser Marek Koterski.

Jak dodał, id zawsze chodził do kina dla (i na) aktorów, nie reżyserów. – Ale kiedy kończę film, to najważniejszy jest widz. Od niego się dowiaduję, o czym film zrobiłem.

– Nie spodziewałem się tej nagrody – mówił ze sceny Marek Koterski. – Jak pomyślę, że za debiut otrzymałem w ministerstwie ocenę niedostateczną... Za drugi „Życie wewnętrzne”) – już trzy minus. Przy trzecim filmie, „Porno”, powiedziano mi, że zero to byłoby za dużo. Minęły lata, powstał „Dzień świra”. Usłyszałem, że nie potrzebujemy takich bohaterów jak Adaś Miauczyński, przegranych. A teraz co? A teraz doświadczam miłości widzów. Mogę tylko powiedzieć do wszystkich twórców – co zabrzmi kokieteryjnie, ale nie czuję się specjalnie uzdolniony – warto być wiernym marzeniu, słuchać przede wszystkim siebie, swoich przekonań, odczuć. Niech was biją bejsbolem po głowie – róbcie swoje.

To nagroda za zasłużone sukcesy konkursowe i sceniczne, za wzruszenia i emocje ofiarowywane publiczności, za piękny głos, osobowość i poruszające role Micaëli w „Carmen” i Mimi w „La Bohème”. – To zupełnie inne emocje niż na scenie, gdzie śpiewam, ale naprawdę jestem bardzo szczęśliwa i dziękuję za to, że zostałam ten sposób wyróżniona – mówiła ze sceny Gabriela Legun. – Mam nadzieję, że ten paszport da mi dużą motywację do dalszej pracy i że będę mogła dla państwa dalej śpiewać przepięknie... To znaczy: najpiękniej jak potrafię! Paszport wręczyli Iwo Jedynecki (laureat z ubiegłego roku) oraz dziennikarka muzyczna „Polityki” Dorota Szwarcman, która przypomniała, że średnia wieku nominowanych w tej kategorii jest zwykle najniższa.

I dodała: – Moja aktywistyczna dusza każe mi wykorzystać ten moment, żeby powiedzieć o rzeczy, która rozpala moje serce, która jest ważna dla mnie i artystycznej społeczności osób pracujących w Polsce – chodzi o wynagrodzenia za naszą pracę, ubezpieczenia i emerytury. Nie były rewaloryzowane od 2012 r., ale Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej przygotowało tę rewaloryzację i proszę was: instytucje kultury, osoby prowadzące instytucje kultury, galerie, muzea, o uwzględnienie tej rewaloryzacji. (...) To bardzo ważne dla nas, dla was też zresztą. Ponieważ nie chcę obciążać odpowiedzialnością instytucji kultury, bo one też nie mają forsy, zwracam się do urzędów miast, wydziałów kultury samorządów wojewódzkich, ministerstwa kultury. Pani minister, proszę, wesprzyjcie instytucje w procesie wdrażania tych zmian.

To nagroda za sztukę, która bawi, ale i mobilizuje. Za działania, które zbliżają ludzi do sztuki, a sztukę do ludzi. Za umiejętne łączenie artyzmu z aktywizmem oraz codziennego życia z odświętnością. Za brawurowe wprowadzenie haftu na salony sztuki. Paszport wręczyli Marta Nadolle (Paszport 2023) oraz dziennikarz „Polityki” Piotr Sarzyński.

Paszport POLITYKI w kategorii książka otrzymuje Jul Łyskawa

To nagroda za największe zaskoczenie literackie roku, za odwagę i szerokie horyzonty, za śmiech i wzruszenie. – Nagrodę chciałbym dedykować przeciętnemu polskiemu czytelnikowi, który czyta 0,6 proc. książki – mówił Łyskawa. – W rankingach europejskich wypadamy gorzej niż w piłce nożnej, w co trudno uwierzyć.

Paszport wręczyli wspólnie krytyczka „Polityki” Justyna Sobolewska oraz laureat z ubiegłego roku Jacek Świdziński. – Jak wspomniała Justyna, co trzy dni padają księgarnie prowadzone przez pasjonatów, małe wydawnictwa zastanawiają się, czy jeżeli podniosą nakład arcydzieła ze śmiesznych 800 do równie śmiesznego tysiąca egzemplarzy, to nie zbankrutują, ludzie piszący, recenzujący, krytykujący, tworzący scenę literacką w naszym kraju pracują za śmieszne pieniądze albo prawie w ogóle nie za pieniądze – robią to z pasji – mówił Łyskawa. – To właśnie ci pasjonaci mogliby pokazać czytelnikowi, że literatura może go złapać za jaja mocno, ale tak, że mu się spodoba albo przeciwnie – nie spodoba mu się, ale zacznie myśleć. Ale do tego potrzebne jest wsparcie odgórne, inicjatywa systemowa, nie debata na temat problemów rynku książki, tylko konkretne działania, bo ogólnopolskie czytanie wierszy Kochanowskiego nie podniesie w Polsce czytelnictwa ani tym bardziej nie podniesie tego zapalanie zielonego światła przed wielkimi dystrybutorami, hurtownikami do tego, żeby to oni decydowali o kształcie polskiego rynku książki. Hurtownicy i dystrybutorzy nie mogą narzucać warunków. Literatura to nie są mrożonki.

Jul Łyskawa (ur. 1984 r.) – absolwent Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, uczestnik Czarnych Warsztatów Pisania Prozą oraz finalista projektów wydawniczych festiwali Stacja Literatura (2018, 2020 r.) i TransPort Literacki (2022 r.).

Publikował krótką prozę w branżowej prasie, pracuje jako redaktor i tłumacz związany z rynkiem literatury dziecięcej. „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców” (Wydawnictwo Czarne), debiutancka powieść, nad którą pracował osiem lat, zaskoczyła rozmachem i pisarską dojrzałością.

To trzymająca w napięciu, pełna humoru, a zarazem zadająca całkiem poważne pytania (o działanie sztuki, o granice człowieczeństwa i o to, czy ludzkość w ogóle może się zmieniać) wielowątkowa saga. Rozgrywa się w amerykańskim miasteczku przypominającym Twin Peaks, łączy rozmaite konwencje literackie i nie przypomina niczego, co w Polsce ostatnio pisano.