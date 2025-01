Paszporty POLITYKI już dziś! Kto otrzyma nasze kulturalne nagrody? Oglądaj na żywo

14 stycznia już po raz 32. wręczymy nagrody kulturalne „Polityki”. Gala będzie do obejrzenia na antenie TVN24 i w naszych mediach społecznościowych.

Gala rozdania Paszportów POLITYKI już we wtorek 14 stycznia o godz. 20:30. Do obejrzenia na antenie TVN24 i w naszych mediach społecznościowych (na Facebooku i YouTube).

Policzmy się! – głosiło hasło akcji towarzyszącej kilka lat temu badaniom środowiska, które miały poprzedzać dyskusję o zawodzie artysty. My taką akcję przeprowadzamy po raz 32., tyle że w mniejszej skali. No i liczymy tylko najbardziej utalentowanych. Pierwszy efekt akcji – swoistą panoramę artystycznych specjalności – oddajemy w tym numerze do lektury czytelniczkom i czytelnikom„Polityki”. Chętnie też przekażemy posłom i posłankom, którzy wkrótce będą próbowali ponownie przeprowadzić przez Sejm ustawę o zabezpieczeniu społecznym dla ludzi kultury.

Weźmy Film: na upartego można tu wyreżyserować film (Kamila Tarabura) do scenariusza (Jakub Rużyłło) dla jednej aktorki (Sandra Drzymalska). W innych kategoriach jest równie różnorodnie. W Scenie mamy reżyserkę (Katarzyna Minkowska) i choreografa (Wojciech Grudziński) oraz duet Gruba i Głupia, który łączy te specjalności. Podobnie wszechstronny jest chyba tylko Daniel Kotowski (Sztuki wizualne), który w swojej sztuce opowiada o świecie głuchych, a jako równie zaangażowane społecznie konkurentki ma rzeźbiarkę (Ala Savashevich) i hafciarkę (Monika Drożyńska).

Idąc dalej – nominowani w kategorii Muzyka poważna mogliby dać razem koncert kameralny, a ci z Muzyki popularnej podobno nawet wkrótce spotkają się na wspólnym koncercie. Kandydaci z kręgu Kultury cyfrowej jak zwykle – niczym dział IT artystycznego świata – poszerzają kompetencje całej grupy o umiejętności w dziedzinie kreowania animowanej cyfrowej scenerii (studio Critical Hit Games), wykorzystanie sztucznej inteligencji (Jacek Nagłowski), a nawet uformowanie armii twórców memów (NAFO). Z taką drużyną, wliczając w to jeszcze dość tym razem tradycyjną (trzy powieści!) reprezentację literacką, trafić można z kulturą do wszystkich i wszędzie.

W wyborze tych 21 nominacji pomogli nam reprezentanci polskiej krytyki, łącznie 52 osoby. Prosiliśmy o zwrócenie uwagi na kręgi defaworyzowane przy tego typu nagrodach – stąd nominacja za taniec w kategorii Scena (kiedyś Teatr). Stąd też stała już obecność wątków telewizyjnych w kategorii filmowej. Co z tym urodzajem talentów zrobi ustawodawca, będziemy śledzić przez dalszą część roku.

Paszporty POLITYKI 2024: nominacje

FILM: Sandra Drzymalska, Jakub Rużyłło, Kamila Tarabura

SCENA: Gruba i Głupia (Patrycja Kowańska i Dominika Knapik), Wojciech Grudziński, Katarzyna Minkowska

KSIĄŻKA: Marta Hermanowicz, Jul Łyskawa, Joanna Wilengowska

SZTUKI WIZUALNE: Monika Drożyńska, Daniel Kotowski, Ala Savashevich

MUZYKA POWAŻNA: Gabriela Legun, Maciej Skrzeczkowski, Antoni Wrona

MUZYKA POPULARNA: Daria ze Śląska, Kasia Lins, Kuba Więcek

KULTURA CYFROWA: Critical Hit Games, NAFO (North Atlantic Fella Organization), Jacek Nagłowski