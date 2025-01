Burza wokół Nowackiej, atak nożownika, grypa w natarciu. 5 ważnych tematów na dziś

Burza po przejęzyczeniu ministry Barbary Nowackiej; atak nożownika w centrum handlowym; porozumienie ws. energii jądrowej; fala grypy w Polsce; sukces DeepSeek z Chin.

1. Ministra Nowacka „się przejęzyczyła”

Na prawicy zawrzało. Ministra edukacji Barbara Nowacka (KO) podczas międzynarodowej konferencji w Krakowie, zorganizowanej w poniedziałek wokół obchodów 80. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, stwierdziła, że „na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady”. Błąd sprostowała na X: „Oczywiste jest, że obozy zbudowali Niemcy, a polskich nazisto nie było. I jest to prawda historyczna. Również o tym wielokrotnie mówiłam w trakcie wystąpienia na konferencji w Krakowie. Za oczywiste przejęzyczenie przepraszam”. Politykom PiS wyjaśnienia i przeprosiny nie wystarczyły, domagają się natychmiastowej dymisji.

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk: „Musi się wreszcie skończyć ta polityczna wojna, w której używa się haniebnych argumentów, które są czerpane z naszej dramatycznej historii. Mówię to jako człowiek bardzo ciężko tym doświadczony. Mi nikt nie musi przypominać, że obozy koncentracyjne w Polsce były budowane i prowadzone przez niemieckich nazistów”, mówił. I przypomniał, że są dziś w Polsce politycy blisko współpracujący z partiami w Niemczech, które nie ukrywają sentymentu do nazistowskiej przeszłości i kwestionują polskie granice („To jest problem, nie przejęzyczenie pani minister”). Zaapelował także, by odróżniać to, „co jest głupim przypadkiem, od bardzo groźnych aspektów realnej polityki”.

2. Atak nożownika w centrum handlowym

We wtorek w jednym z hipermarketów w Olkuszu (woj. małopolskie) policja z ochroną budynku zatrzymała 23-letniego mężczyznę podejrzewanego o ugodzenie nożem czterech osób, w tym troje pracowników sklepu (41-letni mężczyzna i kobiety w wieku 21- i 36 lat) i jego 61-letnią klientkę. Zaatakowane osoby w stanie stabilnym trafiły do szpitala. Napastnik został przewieziony do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Policja ustala, czy to ten sam mężczyzna, który dzień wcześniej zaatakował na ulicy 60-latka.

Nie są znane motywy napaści, policja podejrzewa, że powody mogły być irracjonalne, a napastnik wybierał najpewniej przypadkowe ofiary.

3. Jest porozumienie ws. energii jądrowej z Kanadą

Premierzy Polski i Kanady Donald Tusk i Justin Trudeau podpisali we wtorek porozumienie o współpracy w zakresie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Szczegółów nie ujawniono, ale ma ono nadać ramy prawne, które umożliwią współpracę między Warszawą a Ottawą w tej dziedzinie. Jak podkreślił premier Trudeau, chodzi m.in. to, by Polska nie była zależna od rosyjskiej ropy i gazu. „Kanada jest gotowa do wsparcia Polski jako silny parter, na którym można polegać, jako źródło uranu, energii jądrowej” – mówił Trudeau.

Donald Tusk przypomniał, że główny dostawca technologii dla pierwszej planowanej elektrowni jądrowej w Polsce, czyli Westinghouse, należy do firm kanadyjskich. Jak dodał, Polska „wkracza na drogę przyspieszonego rozwoju technologicznego”. Wspomniał też o małych reaktorach modułowych – pierwszy na świecie sprzęt tego typu ma powstać w kanadyjskiej elektrowni Darlingron. „Liczymy na to, że to, co zaczęliście w Darlington, stanie się faktem i umożliwi także nam rozwój tej technologii” – mówił Tusk i przypomniał, że zarówno Orlen, jak i jego partnerzy biznesowi chcą podjąć nad Wisłą „ambitne inwestycje”.

4. Fala grypy w Polsce

Nawet największym placówkom medycznym grozi paraliż z powodu wzrostu liczby zakażeń. Fala zachorowań na przełomie stycznia i lutego nie jest niczym nadzwyczajnym, ale w tym roku pacjenci i personel mierzą się głównie z grypą, krztuścem i RSV (w ostatnich latach dominował raczej covid). Trudna sytuacja panuje m.in. w Szpitalu Południowym w Warszawie, podobnie może być w innych placówkach w kraju.

„Grypa – o czym nie wolno zapominać – jest naprawdę poważną chorobą zakaźną, a mam wrażenie, że nadal większość osób jest zaskoczonych jej przebiegiem lub konsekwencjami. Te bywają dramatyczne niezależnie od wieku, choć podobnie jak w przypadku covid najbardziej narażeni są na nie ludzie w podeszłym wieku i z niesprawnym układem odpornościowym – przestrzega Paweł Walewski. – A także ci, którzy wciąż lekceważą szczepienia – zatem powtarzamy to jak mantrę: nie chcesz poważnie zachorować na grypę, covid, RSV lub krztusiec, to skorzystaj z uodpornienia oraz zadbaj o nie u swoich najbliższych (nie wyłączając dzieci ani kobiet ciężarnych)!”.

5. Skąd ten sukces DeepSeek?

Zaledwie tydzień po premierze nowego modelu sztucznej inteligencji chińska firma DeepSeek wywołała panikę na amerykańskiej giełdzie. Akcje firmy Nvidia, produkującej układy scalone wykorzystywane do trenowania modeli AI na ogromnych danych, spadły aż o 17 proc. DeepSeek zużywa o wiele mniej procesorów niż dotychczasowe modele, jest więc dużo tańszy. „To wszystko jest o tyle dziwne, że Chińczycy pierwszą wersję swojego dużego modelu językowego (w skrócie LLM; dużymi modelami językowymi są również najpopularniejsze dziś ChatGPT, Gemini i Claude) pokazali już w 2023 r. Zaś o tym, że DeepSeek depcze po piętach czołowym firmom amerykańskim z branży AI, mówiło się i pisało od co najmniej kilku miesięcy” – pisze Marcin Rotkiewicz w serwisie „Polityki”.

Wiele wskazuje, że rynek przesadził w swojej reakcji. „Po pierwsze, choć DeepSeek rzeczywiście dokonał imponującego wyczynu w zakresie efektywności treningu, to firma nadal używa procesorów Nvidii. Po drugie, ta zwiększona efektywność AI prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu, a nie spadku całkowitego zapotrzebowania na moc obliczeniową. Bo im tańsze i wydajniejsze stają się modele AI, tym więcej firm będzie chciało je mieć i wdrażać” – wyjaśnia autor „Polityki”. Sukces DeepSeek sporo kosztował Nvidię. Wycena wartości firmy w ostatni poniedziałek spadła aż o 600 mld dol.