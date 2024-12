Z „Polityką” po prezent: te płyty ucieszą każdego fana muzyki. Wybrał Bartek Chaciński

Pop

Charli XCX, brat

Brytyjska wokalistka nie tylko nagrała jedną z najbardziej przebojowych i nowoczesnych popowych płyt 2024 r. Wymyśliła też hasło („brat" dosłownie po angielsku oznacza bachora, ale w tym ujęciu: niezależną i niesforną osobę), które zostało słowem roku Collins Dictionary i kandydatem do polskiego Młodzieżowego Słowa Roku. A limonkowa okładka z tytułem – dzieło nowojorskiej firmy Special Offer, Inc. – to swoisty protest przeciw instrumentalnemu wykorzystywaniu wizerunku wokalistek na ich płytach. Czy na CD, czy na winylu – kiedyś będzie to wszystko dużo mówić nie tylko o muzycznym charakterze roku. Dostępna jest też kontynuacja albumu, płyta z remiksami „Brat and it’s completely different but also still brat”.