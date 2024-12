Sztuka na szkolnej ścianie? Neon Ewy Partum w Toruniu to światełko nadziei

Praca „New horizon is a wave” została odpalona w czwartkowy wieczór. To kolejna realizacja, która powstała w ramach programu „Powrót do szkoły”. Na czym ta idea polega i czy stanie się nową normą?

Neon powstał w ramach programu „Powrót do szkoły”. Realizowany od 2021 r. przez Fundację Razem Pamoja oraz Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, sukcesywnie zmienia oblicze szkół. Raz w roku organizowana jest charytatywna aukcja dzieł, a pozyskane w ten sposób środki przeznacza się na realizacje w szkołach publicznych. Nadzór nad artystyczną jakością prac sprawują kuratorki Zachęty Maria Brewińska i Joanna Kordjak, a gościnnie jeszcze Zofia Koźniewska i Katarzyna Wąs. Do tej pory dzieła pojawiły się m.in. w Koninie, Krakowie i Tychach.

Ostatnio podobny neon Ewy Partum pojawił się na fasadzie gmachu Kestner Gesellschaft w Hanowerze, będzie eksponowany jeszcze do lutego 2025 r. Toruński zostanie na stałe, a historię ma długą. W 1972 r. artystka wymyśliła słynne hasło nad Bałtykiem. Zdanie „New horizon is a wave” towarzyszy jej twórczości nieprzerwanie od początku lat 70. i przewijało się na różnych etapach jej kariery. Zaczęło się od kartki papieru, a pół wieku później idea wieńczy ścianę toruńskiego liceum, któremu patronuje Jan Paweł II. Taka jest właśnie moc konceptualizmu.

Sztuki jak na lekarstwo

Sama inicjatywa „Powrót do szkoły” także jest wyjątkowa. Przestrzenie nauki wzbogacają się o dzieła artystów głównie młodszego pokolenia. Uczniowie zdobywają zatem wiedzę o sztuce, która nie zaczyna się ani nie kończy na Janie Matejce. Niestety dzisiaj nastolatki opuszczają szkoły z minimalnym zasobem wiedzy w tym zakresie. Codzienny kontakt ze sztuką może to zmienić, przyzwyczaić do różnorodności, otworzyć na dzieła nowoczesne i współczesne. Taka forma edukacji ma szansę zdziałać więcej niż podręczniki. – Wyobraźmy sobie, że jesteśmy osobami licealnymi i przez cztery lata obcujemy, dajmy na to, z pracą Ewy Partum. New horizon is a wave? Nasuwa się pytanie: dlaczego? – opowiada Bartosz Przybył-Ołowski. Do czego to przesłanie zainspiruje uczniów? Oto jest (bardzo) dobre pytanie.

Sztuki w polskich szkołach jest jak na lekarstwo, neon w Toruniu to światełko nadziei. Niewątpliwie obecność klasyków na szkolnych murach to coś nowego, wręcz precedens. Możliwe, że inne polskie placówki pozazdroszczą i podążą tym tropem. Dotychczasowe realizacje programu „Powrót do szkoły” dowodzą, że dzieła w świetny sposób odmieniają przestrzeń oświaty. Szkoła staje się innym miejscem – aż chce się do niej przychodzić.