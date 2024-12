Gdzie jest zima i śnieg? Na pewno na Marsie

Od kilku lat nie doświadczamy w naszej szerokości geograficznej zimy. Gwiazdka na dużym plusie. W Nowy Rok ma być pięć albo nawet więcej stopni. I tak może być już zawsze, a może jeszcze cieplej. Ale prawdziwa zima jest… na Marsie.

Zima na Marsie nie występuje dokładnie w tym samym czasie, co np. w Europie czy w Ameryce, trwa od naszego czerwca do września, czyli mniej więcej tak jak na ziemskiej półkuli południowej. Ale wtedy na Marsie śnieży i to mocno, zwłaszcza wokół półkuli południowej i południowego bieguna Czerwonej Planety. Europejskie i amerykańskie sondy kosmiczne – Mars Express i Mars Reconnaissance Orbiter – dostarczyły zdjęcia, na których widać zaspy śnieżne w pobliżu rejonu Australe Scopuli, blisko bieguna południowego. Ogromne zwały śniegu. Można by po nich bez problemu szusować na nartach, deskach czy sankach. Lepić bałwany i śnieżki. Mogłoby być nawet jak w teledysku „Last Christmas” grupy Wham.

Brak atmosfery i stałego pola magnetycznego

Dlaczego to wszystko tak się dzieje? Otóż problemem jest brak atmosfery na Marsie. A właściwie to, że występuje ona na Czerwonej Planecie w zupełnie śladowym stężeniu (to niespełna jeden procent atmosfery ziemskiej). Tak słaba i rozrzedzona atmosfera powoduje, że niezwykle niskie ciśnienie na powierzchni Marsa nie pozwala zamrożonym substancjom (wodzie, dwutlenkowi węgla) sublimować do stanu ciekłego. One od razu sublimują do postaci gazowych. Co ciekawe – Mars miał kiedyś gęstą i dość ciepłą atmosferę i niecałe 4 mld lat temu był planetą o wiele bardziej przyjazną życiu niż Ziemia. Sugeruje się nawet, i to w poważnych naukowych publikacjach, że życie, nasze – to jakie znamy – powstało na Marsie, a nie u nas, i do Ziemi przybyło na pokładach meteorytów marsjańskich. To tak zwana hipoteza panspermii. Jest wciąż brana pod uwagę i badana. Nie odrzuca się jej.

Niestety – brak stałego pola magnetycznego Marsa i praktyczny brak atmosfery (a jeszcze do tego bardzo słaba grawitacja) spowodowały, że wysokoenergetyczne cząstki promieniowania słonecznego i jeszcze bardziej energetyczne cząstki promieniowania kosmicznego rozbiły atmosferę Marsa w puch, a ona niemal całkowicie uleciała wraz ze swoja wodą w przestrzeń kosmiczną. Na zawsze. Dlatego dzisiaj na Marsie panują tak surowe i niegościnne warunki. Jest strasznie sucho, jałowo i zimno. Nie ma tam właściwie nic poza stertą kamieni i gruzu, poza pyłem, który często unosi się pod postacią marsjańskich pyłowych burz.

