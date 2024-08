Szef PKOl z pieniędzy się nie wytłumaczy? Polka liderką TdF. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Według Onetu szef PKOl Radosław Piesiewicz nie zamierza tłumaczyć się rządowi z tego, jak zostały wydane pieniądze przeznaczone na igrzyska w Paryżu; sprawca tragicznego wypadku w Warszawie aresztowany; Katarzyna Niewiadoma liderką Tour de France; Ukraińcy wciąż zaskakują Rosjan; kłopoty Igi Świątek w Cincinnati.

1. Działacze w Paryżu. Nitras kontra Piesiewicz

Po wypowiedziach – m.in. olimpijek i olimpijczyków – o warunkach przygotowań i pobytu w igrzyskach w Paryżu dobry humor stracił szef PKOl Radosław Piesiewicz. Wcześniej brylował na billboardach i w mediach, zachwalając m.in., jak sowite nagrody otrzymają sportowcy zdobywający medale.

Tymczasem w środę minister sportu Sławomir Nitras zagroził wstrzymaniem różnego rodzaju finansowania PKOl i sportowych związków, dopóki nie wykażą, jak wydatkowały pieniądze przeznaczone na igrzyska. „Działacze w Paryżu mieszkali w hotelach, gdzie za jedną noc trzeba zapłacić ponad 4 tys. zł, a np. lekarz polskich siatkarzy w domu pielgrzyma, gdzie noc kosztuje 48 euro” – ujawnił Nitras podczas konferencji prasowej w środę. Z informacji przekazanych przez szefa resortu wynika, że działacze w drogich hotelach mieszkali z osobami towarzyszącymi.

Piesiewicza czekają kolejne pytania. Radio ZET poinformowało, że członkowie rodziny prezesa PKOl od kwietnia 2023 r. 35 razy korzystali z odprawy VIP na lotnisku (m.in. podwóz limuzyną pod samolot), do czego dostępu nie mieli nawet startujący sportowcy.

W czwartek Onet ujawnił list, który będzie odpowiedzią na żądanie Nitrasa. „Żaden przepis prawa powszechnego nie daje Panu jako organowi administracji rządowej uprawnień do żądania przedstawienia wskazanych w Pana piśmie informacji” – odpisał Polski Komitet Olimpijski.

2. Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku w Warszawie

We wtorek samochód osobowy wjechał w wypełniony pasażerami przystanek autobusowy na ul. Woronicza w Warszawie. Na miejscu zginęła jedna osoba, pięć – w tym małe dziecko – przewieziono do szpitala. Tam zmarła druga poszkodowana osoba, natomiast trzyipółletni chłopiec jest w stanie ciężkim, ale stabilnym.

W czwartek sąd przychylił się do wniosku prokuratury o areszt dla kierowcy z powodu czynu zagrożonego wysoką karą (do ośmiu lat więzienia) oraz obawami o możliwą ucieczkę.

Jak przekazała prokuratura, ze wstępnych ustaleń wynika, iż sprawca wypadku jechał z prędkością większą niż dozwolona na tym odcinku. Miał już wcześniej odebrane prawo jazdy za „spowodowanie wypadku w ruchu drogowym”, odzyskał je w lutym tego roku.

3. Polka liderką Tour de France!

Najlepsza polska kolarka Katarzyna Niewiadoma po czwartkowym etapie została liderką najbardziej prestiżowego wyścigu na świecie Tour de France!

Już podczas środowego etapu była trzecia i takie samo miejsce zajmowała w generalce. W środę, podczas piątego, raczej płaskiego etapu z belgijskiego Bastogne do francuskiego Amnéville, Niewiadoma była druga po sprinterskim pojedynku z Węgierką Blanką Vas. Awansowała na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, ponieważ dotychczasowa liderka Demi Vollering miała wielkiego pecha – uczestniczyła w kraksie 6 km przed metą.

Do końca wyścigu jeszcze trzy dni, Polka ma 19 sekund przewagi na drugą w klasyfikacji generalnej Amerykanką Kristen Faulkner.

4. Ukraińcy w ofensywie, Rosja się gubi

„Ukraińcy natrafiają w obwodzie kurskim na coraz silniejszy i lepiej zorganizowany opór przerzucanych tu rosyjskich wojsk, ale wciąż nieznacznie poszerzają stan posiadania. Zajęli wieś po wschodniej stronie włamania – Krasnooktriabskoje, 15 km od granicy” – piszą w kolejnym dniu wojny w Ukrainie nasi eksperci Michał i Jacek Fiszerowie.

To niejedyne akcje, które zaskakują Rosjan. Cały czas są prowadzone ataki dronowe na lotniska w głębi ich kraju. W środę ucierpiało kilka budynków (w tym hangary) na lotnisku Borisoglebsk w obwodzie woroneskim. „Ukraińcy upokorzyli Putina, niszcząc mit nienaruszalnych granic Rosji. Mieszkańcy przygranicznych obwodów właśnie doświadczyli namiastka traumy: strachu, bezsilności, porzucenia. Kreml naprawdę się przestraszył”, pisze na Polityka.pl Agnieszka Bryc.

Tymczasem coraz częściej mówi się, że Amerykanie są gotowi wysłać Kijowowi pociski manewrujące dalekiego zasięgu, co zdecydowanie poprawiłoby możliwości i siłę rażenia otrzymanych przez Ukrainę F-16.

5. Kłopoty Świątek w Cincinnati

Iga Świątek stoczyła bardzo trudny mecz w turnieju w amerykańskim Cincinnati, który jest częścią przygotowań do ostatniej w tym roku imprezy wielkoszlemowej – US Open. Tysięcznik w Cincinnati jest pierwszym turniejem, w którym Polka startuje od czasu zdobycia na igrzyskach w Paryżu brązowego medalu. I pierwszym od dawna rozgrywanym na twardej nawierzchni.

Światowa jedynka awansowała do 1/8 finału, ale spotkanie z reprezentującą Francję Warwarą Graczową było ciężkie. Polka wygrała pierwszego seta błyskawicznie do zera, a później coś na drodze do zwycięstwa się posypało (rywalka obroniła w sumie pięć meczowych piłek). Drugi set po tie-breaku poszedł na konto Graczowej (10:8), w trzecim Świątek wygrała 6:2.

Rywalką Polki w kolejnej rundzie będzie Ukrainka Marta Kostiuk, która w Paryżu dotarła do ćwierćfinału – przegrała go z późniejszą srebrną medalistką Donną Vekić z Chorwacji. Tymczasem w czwartek z turnieju odpadła inna wielka faworytka: Kazaszka Jelena Rybakina. A potem także numer dwa światowego rankingu Coco Gauff.

Mecz Igi Świątek rozpocznie się o godz. 17.