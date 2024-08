Szczęsny kończy karierę, Kosiniak-Kamysz wybuczany, Woś z zarzutami. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Szczęsny kończy karierę sportową; Kosiniak-Kamysz wybuczany w Olsztynie; Woś z zarzutami; Metsola w Polsce; początek igrzysk paralimpijskich w Paryżu.

1. Koniec ery Szczęsnego

Wojciech Szczęsny, 34-letni bramkarz polskiej reprezentacji, ogłosił zakończenie kariery sportowej. „Dałem futbolowi wszystko, co miałem przez ponad 18 lat mojego życia. Poświęcałem się codziennie, bez wymówek. Moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, mojego serca już tam nie ma. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie – mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego zdecydowałem się odejść z profesjonalnej piłki nożnej” – napisał w uzasadnieniu swojej decyzji, o której poinformował w mediach społecznościowych.

Szczęsny w drużynie biało-czerwonych rozegrał 84 mecze, w tym 34 bez straty gola. Grał w najlepszych drużynach europejskich, kolejno w Arsenalu Londyn, Romie i Juventusie Turyn, zdobywając z nimi wiele cennych trofeów. Pogłoski o jego możliwym odejściu z kadry i zakończeniu kariery pojawiły się już w trakcie nieudanego występu polskiej drużyny na Euro 2024, choć sam Szczęsny zbierał dobre recenzje. Do historii sportu przejdzie wiele obronionych przez niego piłek.

2. Kosiniak-Kamysz wybuczany na Campus Polska

Wicepremier nie zdążył zabrać głosu, kiedy spotkał się z okrzykami. Publiczność skandowała: „Gdzie aborcja”, na co reagować musiał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Lider PSL zapowiedział, że niczym nie zaskoczy, i słowa dotrzymał. Odpowiadając na pytania uczestników, przypomniał poglądy Trzeciej Drogi dotyczące aborcji, czyli powrót do stanu sprzed wyroku trybunału Julii Przyłębskiej oraz postulat referendum.

Pytany o składkę zdrowotną Kosiniak-Kamysz zapewnił w imieniu ludowców, że nie rezygnują ze zwiększania nakładów na ochronę zdrowia, ale nie pozwolą, aby odbywało się to kosztem małych i średnich przedsiębiorców. Nie obyło się bez pytań o granicę i stan polskiej armii. Minister obrony narodowej podtrzymał stanowisko polskiego premiera o „obronie za wszelką cenę” granic, którym zagrażają „uzbrojeni terroryści”. Podczas spotkania głos zabrało dwoje świeżo zaprzysiężonych żołnierzy, których interesowało przyznanie większej liczby etatów wojskowym oraz zapewnienie prawa do obrony własnej z użyciem broni. Sala nagrodziła ich owacjami na stojąco, a szef MON uścisnął obojgu dłonie i potwierdził, że ustawa o użyciu broni lada dzień wejdzie w życie, a dodatkowe środki na zwiększenie pensji żołnierzy zostały już przyznane. Więcej w relacji Michała Tomasika z Olsztyna.

3. Woś usłyszał zarzuty

Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś stawił się we wtorek w Prokuraturze Krajowej, gdzie został przesłuchany i postawiono mu zarzuty w związku z przekazaniem 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości do Centralnego Biura Antykorupcyjnego na zakup oprogramowania Pegasus. Prokuratura uważa, że było to nielegalne, ponieważ CBA mogło być finansowane wyłącznie z budżetu państwa. Wobec Wosia zastosowano środki zapobiegawcze – dozór policyjny, zakaz kontaktu z kilkudziesięcioma wskazanymi osobami oraz nakaz informowania o wyjazdach z kraju.

Polityk Suwerennej Polski uważa Prokuraturę Krajową za „organ nieuprawniony”. „W związku z tym nie mam statusu podejrzanego. Prokuratorzy uważają inaczej, ale to jest ich prawo, ja swoje prawo też zachowuję” – powiedział po przesłuchaniu. Podkreślił też, że nie składał wyjaśnień, ale „obszerne stanowisko”. Odmówił podpisania protokołu.

4. Szefowa PE w Polsce

W środę do Polski przyjeżdża szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, która spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, a także weźmie udział w spotkaniu z młodzieżą na Campusie Polska Przyszłości w Olsztynie. W rozmowie z Tuskiem mają być poruszone tematy związane z priorytetami nadchodzącej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz z powołaniem nowej Komisji Europejskiej. Tymczasem szefowa KE Ursula von der Leyen ma ogromny kłopot z własną obietnicą dotyczącą równowagi kobiet i mężczyzn w nowej Komisji Europejskiej. „Rządy odmówiły jej współpracy w tej sprawie” – pisze Tomasz Bielecki w swojej relacji z Brukseli.

Metsola została ponownie wybrana na szefową Parlamentu Europejskiego w lipcu tego roku i będzie nadal mu przewodniczyć przez pierwsze dwa i pół roku dziesiątej kadencji. Jest trzecią kobietą przewodniczącą Parlamentu Europejskiego po Simone Veil i Nicole Fontaine.

5. Początek igrzysk paralimpijskich w Paryżu

Dziś w Paryżu ceremonia otwarcia igrzysk paralimpijskich. Potrwają one do 8 września, uczestnicy rywalizować będą w 22 dyscyplinach sportowych, a pierwsze rozgrywki rozpoczną się w czwartek 29 sierpnia. To największa impreza sportowa dla osób z niepełnosprawnościami na świecie. Polskę reprezentować będzie 84 sportowców. Podczas paraigrzysk zawodnicy będą rywalizować w sześciu głównych kategoriach ze względu na swoje niepełnosprawności: po amputacji, porażenie mózgowe, niesprawność intelektualna, wózek inwalidzki, niewidomi i tzw. Les Autres (inni), czyli sportowcy z niepełnosprawnością, która nie należy do pozostałych kategorii (np. stwardnienie rozsiane, wrodzone zaburzenia).

Początki paralimpiady sięgają 1948 r., gdy niemiecki lekarz pochodzenia żydowskiego dr Ludwig Guttmann zorganizował zawody sportowe dla weteranów II wojny światowej z urazami kręgosłupa w Stoke Mandeville w Wielkiej Brytanii, z czasem to wydarzenie przekształciło się w międzynarodowe zawody dla osób z niepełnosprawnościami.