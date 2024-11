Znikająca reforma Leszczyny, otwarcie bazy w Redzikowie. 5 tematów, o których warto wiedzieć

Rada Ministrów bez reformy Leszczyny ws. szpitalnictwa; sekretarz NATO na otwarciu bazy w Redzikowie; rywalizacja między Sikorskim a Trzaskowskim; szczyt COP29 w Baku; Iga Świątek z drużyną na Billie Jean King Cup.

1. Bez reformy Leszczyny na posiedzeniu rządu

W tym tygodniu posiedzenie rządu wyjątkowo odbywa się w środę, a nie we wtorek, co ma związek z faktem, że premier Donald Tusk przeszedł zabieg medyczny i wraca do wykonywania obowiązków dopiero w połowie tygodnia. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w porządku obrad nie ma projektu ustawy dotyczącej reformy szpitalnictwa przygotowanego przez resort ministry zdrowia Izabeli Leszczyny. Zakłada on zmianę zasad kwalifikowania szpitali do działającego od 1 stycznia 2017 r. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. PSZ) i konsolidację szpitali. Na razie nie jest jasne, kiedy projekt będzie rozpatrywany.



W środę rząd ma natomiast wysłuchać informacji szefów resortów finansów i zdrowia na temat propozycji zmian w systemie rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne dla mikro- i średnich przedsiębiorców. Ministrowie będą też pracować nad projektami noweli o odpadach oraz promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

2. Rutte na otwarciu bazy w Redzikowie

Mark Rutte, który w październiku objął funkcję sekretarza generalnego NATO, po raz pierwszy w tej roli odwiedzi Polskę. Ma spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą, premierem Donaldem Tuskiem, ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem polskiej dyplomacji Radosławem Sikorskim. Rutte weźmie również udział w uroczystym otwarciu amerykańskiej bazy antyrakietowej w Redzikowie. Baza jest elementem tzw. tarczy antyrakietowej i ma chronić USA oraz sojuszników w Europie przed atakami pociskami balistycznymi, głównie ze strony Iranu.

Rutte uważany jest za gorącego orędownika Ukrainy, gdy był premierem Holandii, kraj ten przekazywał Ukrainie sprzęt wojskowy, w tym samoloty F-16. Wielokrotnie przekonywał też, że należy inwestować w obronność i kontynuować pomoc dla Ukrainy. Rutte zwany jest „zaklinaczem Trumpa” ze względu na jego dobre relacje z nowo wybranym prezydentem USA, co będzie istotne w przekonaniu go do utrzymania wsparcia dla Kijowa, a także ze względu na coraz częściej pojawiające się doniesienia o możliwym początku negocjacji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Więcej o kolejnych nazwiskach w ekipie Trumpa w korespondencji Tomasza Zalewskiego z Waszyngtonu.

3. Sikorski vs Trzaskowski – kto wygra?

Rozpoczęła się krótka, niespełna dwutygodniowa rywalizacja dwóch silnych polityków Platformy Obywatelskiej: Radosława Sikorskiego i Rafała Trzaskowskiego, o nominację Koalicji Obywatelskiej do przyszłorocznych wyborów obywatelskich. O tym, kto zostanie kandydatem rządzącej koalicji, zadecydować ma partyjne referendum, czyli prawybory. Odbędą się prawdopodobnie ok. 23 listopada, a 7 grudnia wyłoniony w ten sposób kandydat ma na Śląsku zaprezentować swój program wyborczy. „Większość działaczy PO sprzyja prezydentowi Warszawy” – komentuje Jan Hartman.

PO jeszcze przed prawyborami chce przeprowadzić badania opinii publicznej. „Należy się spodziewać, że wyniki badań socjologicznych wskażą na Rafała Trzaskowskiego jako tego, który ma większe szanse w starciu z kandydatem PiS w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wszystko zależy od tego, co wyjdzie z wirtualnej konfrontacji Sikorskiego z kluczowymi potencjalnymi kandydatami PiS. Jeśli okaże się, że prawdopodobnie wygra z każdym z nich, to wówczas, nawet jeśli Trzaskowski będzie miał lepszy wynik sondażowy, wielu członków PO może postawić na Sikorskiego. Jeśli natomiast »wyjdzie z badań«, że Sikorski w drugiej turze przegrywa, to raczej nie zostanie nominowany w prawyborach. Na razie jednak piłka jest w grze” – podsumowuje Hartman.

4. W Baku trwa szczyt klimatyczny

Nad tegorocznym szczytem klimatycznym ONZ odbywającym się w Baku, stolicy Azerbejdżanu, zawisły ciemne chmury. Donald Trump, który właśnie wygrał wybory prezydenckie w USA, zapowiedział już wycofanie swojego kraju z tzw. paryskiego porozumienia klimatycznego, podobnie jak uczynił to w czasie swojej pierwszej kadencji w Białym Domu. Jest to niepokojące, bo Stany Zjednoczone są w czołówce państw odpowiedzialnych za największą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Co więcej, 2024 będzie kolejnym rekordowym rokiem pod względem wysokości temperatury na świecie. Szczyt w Baku odbywa się pod hasłem „W solidarności dla zielonego świata”, a niektórzy jego uczestnicy apelują o dziesięciokrotne zwiększenie puli środków na walkę z ociepleniem klimatu – do biliona dolarów rocznie, co wydaje się dziś nierealne.

Polskę w Baku reprezentuje prezydent Andrzej Duda, który stwierdził m.in., że tylko energia nuklearna pomoże państwom osiągnąć cele klimatyczne oraz uzyskać czystą i bezpieczną energię. Na COP29 zabraknie jednak wielkich nazwisk światowej polityki, w tym prezydenta USA Joe Bidena, przywódcy Chin Xi Jinping, prezydenta Brazylii Luli da Silvy, premiera Indii Narendry Modiego, a także kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Szczyt w Baku rozpoczął się 11 listopada i potrwa do 22 listopada.

5. Iga Świątek z drużyną na Billie Jean King Cup

W środę w Maladze rozpoczyna się turniej Billie Jean King Cup – drużynowe rozgrywki kobiet, uznawane nieformalnie za mistrzostwa świata, odpowiednik Pucharu Davisa dla tenisistów. Zmierzy się ze sobą 12 drużyn, które przeszły kwalifikacje. Iga Świątek musiała w nich zagrać, żeby zapewnić sobie występ na paryskich igrzyskach. Udział w finałach w Maladze nie był przesądzony ani konieczny – ze względu na ciasny harmonogram gier singlowych najlepsza polska tenisistka zwykle rezygnowała z zawodów drużynowych. Mimo że je ceni i zawsze podkreśla, że lubi walczyć w barwach narodowych. Nie wspominając o tym, że najlepsze zawodniczki pomagają całej drużynie zajść dalej. W polskiej ekipie wystąpią prócz Igi: Magdalena Fręch (nr 25 w rankingu WTA), Magdalena Linette (nr 38), Katarzyna Kawa (nr 94 w rankingu deblowym) i Maja Chwalińska (nr 164). Kapitanem drużyny jest Dawid Celt, trener, komentator i ekspert, prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej. W środę o godz. 17 Polki zawalczą z Hiszpankami. Najmocniejsza w tej ekipie jest Paula Badosa, niegdyś liderka rankingu, dziś numer 12. Rozgrywki pierwszy raz pokaże TVP Sport.