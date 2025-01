Czym żył polski rynek sztuki w 2024 r.? Widać nieśmiały powrót optymizmu

Po kilku latach spadków nastąpiło nieznaczne odbicie. W samym grudniu obroty przekroczyły 100 mln zł.

Na początku nowego roku portal Artinfo.pl opublikował podsumowanie ostatnich dwunastu miesięcy na rynku aukcyjnym. Co wynika z tych danych? Obroty wyniosły prawie 450 mln zł, co w porównaniu z 2023 r. stanowi kilkuprocentowy wzrost. Zanotowano trzeci najlepszy wynik w historii.

Wielka czwórka

Jak radzą sobie najwięksi gracze? Liderem polskiego rynku z wynikiem niespełna 215 mln zł pozostaje DESA Unicum, której obroty na przestrzeni ostatniego roku zmniejszyły się jednak o kilka procent (spadły do poziomu niecałych 48 proc.). Wspomnijmy, że jeszcze przed rokiem ponad połowa rynku należała do tego jednego gracza. Mniejszy i większy wzrost zanotowała za to reszta kluczowych domów aukcyjnych.

Numerem dwa ponownie jest Polswiss Art, który odpowiadał w ostatnich dwunastu miesiącach za blisko jedną piątą obrotów. Rok do roku wzrost wyniósł tutaj prawie 25 proc. – z niecałych 70 do ponad 85 mln zł. Podium zamyka Sopocki Dom Aukcyjny z niemal jedną dziesiątą rynkowych obrotów. Czwarta pozycja należy do Agra-Art (ok. 7 proc.). Tak się prezentuje „wielka czwórka” krajowego rynku.