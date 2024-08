Alternatywny kanon lektur z Żeromskim na czele. Poprzeczka została postawiona wysoko

Czytanie literatury w szkole zrobiło się nieznośne, bo zostało całkowicie podporządkowane egzaminom: najpierw ósmoklasisty, potem maturze. Młodzież dojrzewa w przekonaniu, że literatura to pułapki zastawiane na uczniów przez nauczycieli.

Kanon lektur narzucany uczniom przez szkołę budzi odrazę. Tych książek nie tyka nawet najbardziej głodny czytania nastolatek. Pamiętna jest wypowiedź Marcina Świetlickiego, który domagał się, aby nie wprowadzać jego poezji do podstawy programowej (wbrew woli poety wprowadzono wybrane wiersze, ale na krótko). Nakaz czytania, szczególnie czytania pod egzaminacyjny klucz, niezmiernie szkodzi literaturze.

Czytanie tylko z musu, do egzaminu

Potrzebujemy innego autorytetu, który rekomendowałby autorów i ich dzieła, niż upadły autorytet nauczycielski. Obniżył się też bardzo autorytet krytyków literatury, gdyż zrzekli się oni niezależności i często promują tylko to, co im wydawca każe, nieraz kompletnie niedorzeczne nudziarstwa. Czytanie tych fałszywych rekomendacji to tortury dla ducha, podobnie jak wyjaśnienia nauczyciela, co poeta chciał powiedzieć. Łatwość, z jaką krytycy poświęcili czytelników, aby kłamliwie honorować każdą bzdurę w literaturze, jakby to były tchnienia geniusza, to jedna z głównych przyczyn – obok negatywnego wpływu szkoły – upadku czytelnictwa.

Nic tak nie zabija chęci do czytania, jak niesmaczna potulność krytyków wobec pisarzy, a nauczycieli, również akademickich, wobec złego zbioru lektur szkolnych. W kanonie mamy mnóstwo bogobojnych bredni, przebrzmiałych arcydzieł, cuchnących tomów, których czytanie i analizowanie w młodym wieku kaleczy duszę, zamiast ją ożywiać. Po odchudzeniu podstawy programowej takiej sparszywiałej literatury jest trochę mniej, ale wciąż za dużo. Półki księgarń – także tych internetowych – uginają się od książek, z których większość artystycznie i intelektualnie nie waży nic. Gdy przeciskam się przez marną pisaninę dzisiejszych potworów samouwielbienia w poszukiwaniu czegoś cennego, zawsze zadaję sobie pytanie, co ja tu robię? Może zamiast czytać, lepiej – jak śpiewał Stachura – iść z przyjaciółmi na piwo?

W najnowszej pisaninie mamy bardzo często do czynienia z produktem przemysłowym, który do wartościowej literatury ma się tak samo jak kiełbasa w cenie 9,99 zł za kilogram do prawdziwej wędliny. Jednocześnie wszyscy tęsknimy do czerpania radości z czytania. Tęsknią skrycie nawet ci, co chwalą się, że przez cały rok nie przeczytali ani jednej książki. Totalna negacja nie wzięła się znikąd, to raczej choroba, na którą zapadli w szkole w wyniku męczenia lekturami, oraz odkrycia, że nauczyciel każe czytać książki, które jego samego napawają wstrętem. Często uczniowie ze zdumieniem dostrzegają, że nauczyciel nie przeczytał od deski do deski utworu, który omawia, a jedynie z musu wymagane do egzaminu minimum.

Szkoła przestała być pomocna w byciu oczytanym

Nie doszłoby do upadku czytelnictwa w Polsce, gdyby poloniści mieli prawo do samodzielnego doboru lektur. Zresztą gwóźdź do trumny wbiła równie niesamodzielna, wręcz pozbawiona potencji krytyka literacka, która – podobnie jak nauczyciele – zdradziła zaufanie czytelników, gdyż książki traktuje jak łupy. Na czytelnikach dziś się zarabia tak samo jak na amatorach kiełbasy na szybkiego grilla. Mimo to nie umarła humanistyczna tęsknota za czytaniem, nie umarły też potrzeby duchowe Polaków. Ubyło tylko miejsc i ludzi, którym można zaufać.

Dożyliśmy czasów, w których szkoła przestała być pomocna w byciu oczytanym. Podobnie haniebną rolę pełnią niesamodzielni krytycy (nie liczę paru wyjątków, jak chociażby Igor Stokfiszewski czy Michał Nogaś, których nie złapałem na kłamstwie). Urządziliśmy dla dzieci i młodzieży gnojowisko z książek, nic więc dziwnego, że odbierają czytanie jako śmierdzącą czynność i trzymają się od niej z daleka. Żeby wyzbyć się nabytej niechęci do czytania, trzeba uwolnić się od wpływów szkoły i zakłamanej krytyki literackiej. Do tego potrzeba czasu, często konieczna jest pomoc osób intelektualnie niezależnych, czasem w rozbudzeniu przydaje się też zwykły przypadek, udział w niezwykłym wydarzeniu, jakiejś oryginalnej imprezie czytelniczej.

Od nieomal ćwierćwiecza najwyższe instytucje w Polsce – Sejm oraz Senat, trochę krócej również głowa państwa – próbują zatrzymać nas w codziennej drodze na piwo i zaprosić na imprezę czytania polskiej literatury. Od 2001 posłowie wyznaczają wybitnych ludzi z przeszłości, prawie zawsze w ich gronie są też pisarze, na patronów roku. Wybór nazwisk potwierdza Senat, często dodaje kogoś od siebie. Pierwszym literackim patronem został Aleksander Kamiński, autor „Kamieni na szaniec”, którego posłowie wybrali dla uświetnienia roku 2003. Dzieci ze szkół podstawowych mogły przekonać się, że Kamińskiego nie tylko tłucze się na lekcjach z powodu egzaminów, ale że jest to pisarz, którego fetują najróżniejsze instytucje, zwykle całkiem niebanalnie.

Zabawy literaturą uczniowie potrzebują najbardziej

W 2004 r. tego zaszczytu dostąpił Witold Gombrowicz, niejako na przekór prawicy, która nie może zapomnieć pisarzowi, że Polskę nazwał „Stworem św. Ciemnym, co od wieków zdycha, a zdechnąć nie może”. Gdy rok później PiS doszedł po raz pierwszy do władzy, zaczęły się próby usunięcia Gombrowicza z kanonu lektur. Zbyt jednak ten przekorny pisarz był znany, głównie dzięki licznym imprezom, jakie odbywały się z inicjatywy Sejmu w Roku Gombrowicza (2004 r. – stulecie urodzin), aby taki zamach przeszedł bez echa.

Właśnie patronowanie powodowało, że twórcę wyciągano z dusznych sal lekcyjnych i udowadniano, że na jego twórczości da się wyhodować nie tylko egzaminacyjną pleśń, lecz również dobrą zabawę. Jedna z takich imprez odbywała się w Krakowie, gdzie moi uczniowie wygłosili – m.in. do uszu prof. Jerzego Jarzębskiego – dwa miniwykłady o tym, „czy Gombrowicz, gdyby żył, słuchałby muzyki punkowej” oraz „Gombrowicz dla osób, które po raz enty zdają egzamin na prawo jazdy”. Byli tam uczniowie z całej Polski, którzy również imprezowali Gombrowiczem.

Oczywiście nikt nie powinien kochać wspomnień bardziej niż teraźniejszego i przyszłego życia. Patronami tego roku są (wymieniam tylko pisarzy) Marek Hłasko, Melchior Wańkowicz oraz Kazimierz Wierzyński. Tak się złożyło, że żaden z uhonorowanych twórców nie zajmuje miejsca w kanonie lektur, na lekcjach się jedynie o nich wspomina, np. o Wierzyńskim przy Tuwimie, a Hłaskę umieszcza w worku outsiderów peerelowskiej literatury razem z Bursą, Wojaczkiem i Stachurą. Podobno Wańkowicz też zjawia się na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej, ale równie często jak duch. Dlatego gdy rok 2024 ustanowiony został pod patronatem tych trzech pisarzy, młodzież miała i wciąż ma okazję, aby zabawiać się na twórczości tych artystów pióra. Tak, właśnie zabawy literaturą potrzebują uczniowie najbardziej, tyle lat bowiem torturowano ich dziełami, że teraz koniecznie trzeba odwrócić ten proces i pokazać, że książki to przede wszystkim dobra zabawa.

Żeromskiego honorował już Andrzej Duda

Szkoła tak bardzo przyzwyczaiła nas do sadystycznych praktyk w kontakcie z literaturą, że na sam dźwięk nazwiska tego czy innego pisarza cierpnie ciało ze strachu, że czytanie znowu zaboli. Dlatego gdy Sejm ustanowił 2025 rokiem Stefana Żeromskiego, uznałem, iż poprzeczka została postawiona bardzo wysoko. Wiele lat spłycania jego dzieł przez szkolne interpretacje przemieniły Żeromskiego w największego prozokletę wszech czasów, więc raczej nie da się z jego powieści czy opowiadań ukręcić dobrej imprezy. Tu chyba nawet wygadany Mata nie pomoże ani szorstki Fisz czy niebanalny Taco Hemingway.

Żeromski jest tak nasycony szkolną mową-trawą jak gąbka do tablicy i żadne rymy go z tego nie wysuszą. Wybierając akurat tego pisarza na patrona roku, posłowie zapewne kierowali się setną rocznicą śmierci Żeromskiego. Ale przecież w roku 1925 umarł też Reymont. Chyba jednak pisarz bardziej podatny na zabiegi odświeżające, co potwierdził zeszłoroczny film „Chłopi” w reż. Doroty Kobieli i Hugh Welchmana. No ale może uznano, że dość bawienia się Reymontem, czas poluzować ze szkolnego łańcucha innych pisarzy.

Żeromskiego honorował już Andrzej Duda, gdy w roku 2018 był lektorem – razem z małżonką Agatą Dudą – „Przedwiośnia” w ramach Narodowego Czytania. Pomysł tej imprezy wyszedł z kancelarii Bronisława Komorowskiego w roku 2012, wtedy ówczesny prezydent czytał „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Choć niejedną inicjatywę poprzedniej władzy Andrzej Duda uciął, tego krótkiego, ale jakże cennego dorobku Narodowego Czytania nie tylko nie zaprzepaścił, ale nawet znacznie rozwinął.

Para prezydencka tę powieść Żeromskiego sama narodowi zaproponowała, a potem promowała, aby nie było sprzeciwu. Przed „Przedwiośniem” Andrzej Duda czytał, również z małżonką, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Szkoda, że jedynie czytał, promocja polskiej kultury byłaby jeszcze większa, gdyby para prezydencka w „Weselu” zagrała na deskach Teatru Narodowego (dobór ról pozostawiam reżyserowi). W końcu to sztuka teatralna, a nie tylko czytadło.

Czytanie literatury w szkole zrobiło się nieznośne, bo zostało całkowicie podporządkowane egzaminom: najpierw ósmoklasisty, potem maturze. Młodzież dojrzewa w przekonaniu, że literatura to głupoty poznawane z przymusu, pułapki zastawiane na uczniów przez nauczycieli, natomiast z własnej woli nikt po to nie sięga. Kanon był tak przeładowany, zarówno ten w szkole podstawowej, jak w szkołach średnich, że na czytanie dla przyjemności nie było już czasu.

Zmiany będą następować, ale powoli

Po okrojeniu podstaw programowych przez zespół Barbary Nowackiej będzie trochę lepiej, ale przyzwyczajenia pozostaną. Prędko nie wyrwiemy się z kłamstwa, że literaturę czyta się wyłącznie do egzaminów, co jest tak samo przyjemne, jak nacinanie sobie języka, żeby pobrać z niego krew do badań. Badania i egzaminy są potrzebne, ale nie w ten sposób.

Nie ma co lamentować nad upadkiem czytelnictwa w Polsce, trzeba organizować imprezy czytelnicze i dobrze się czytaniem bawić. Bardzo chciałbym, aby posłowie nie tylko wybierali pisarzy za patronów roku (w 2025 oprócz Żeromskiego honorowany będzie jeszcze poeta Antoni Słonimski z okazji 130. urodzin), ale brali też udział w najróżniejszych imprezach i publicznie czytali lub recytowali dzieła patronów.

Chciałbym wysłuchać, jak Jarosław Kaczyński, było nie było warszawiak, recytuje wiersz „Alarm” („Kiedy na Paryż spada ciemny sen…, Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. Niech trwa”). W ustach Kaczyńskiego brzmiałyby te słowa tak aktualnie, że cała Polska runęłaby po wiersze Słonimskiego. I o to chodzi!