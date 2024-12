Zamach na świątecznym jarmarku w Magdeburgu. Policja złapała sprawcę

W wyniku tragedii, do której doszło w Magdeburgu w piątek około godziny 19, zginęły co najmniej dwie osoby. „W tym dziecko” – poinformował premier Saksonii-Anhalt Reiner Erich Haseloff. Rannych jest co najmniej 60 osób (w tym 15 ciężko), niektóre źródła mówią nawet o 80 osobach, które są w szpitalach lub musiały skorzystać z pomocy lekarzy.

„Moje myśli są z ofiarami i ich rodzinami. Jesteśmy z mieszkańcami Magdeburga, wielkie podziękowania kieruję do oddanych ratowników w tych niespokojnych godzinach” - napisał na platformie X kanclerz Olaf Scholz.

Coraz więcej wiadomo o sprawcy ataku w Magdeburgu. Ma nim być lekarz mieszkający i pracujący w klinice w nieodległym Bernburgu. Jak podała Tamara Zieschang, szefowa landowego MSW, zatrzymany pochodzi z Arabii Saudyjskiej, a w Niemczech mieszka od 18 lat. „Der Spiegel” ustalił, że jest w Niemczech legalnie, posiada bezterminowe zezwolenie na pracę.

Po ataku na terenie tradycyjnego świątecznego jarmarku wybuchła panika, policja ewakuowała ludzi i zamknęła teren, na miejsce przyjechało wiele karetek pogotowia, w akcji brało udział 100 strażaków i 50 ratowników. Motywy zamachowca nie są na razie znane, policja prosi o przekazywanie informacji, zdjęć i filmów dotyczących ataku.

"My thoughts are with the victims and their families."



