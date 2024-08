Watykan obejrzał igrzyska, polski generał odwołany. 5 tematów, o których warto dziś wiedzieć

Watykan po tygodniu skomentował ceremonię otwarcia olimpiady; polski generał odwołany z Kwatery Głównej NATO; będziemy mieć w Paryżu medal w boksie; rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie; polska kanadyjkarka wystartuje na igrzyskach mimo wcześniejszych podejrzeń o doping.

1. Watykan obejrzał otwarcie igrzysk

Po tygodniu Stolica Apostolska wydała komunikat w sprawie otwarcia igrzysk olimpijskich w Paryżu. Przypomnijmy, że wiele prawicowych i katolickich środowisk krytykowało scenę, która rzekomo miała przypominać „Ostatnią wieczerzę” Leonarda da Vinci. Autor części artystycznej otwarcia Thomas Jolly odpowiadał, że akurat tym obrazem się nie inspirował. „Pomysł miałem taki, by zrobić wielką, pogańską imprezę z bogami Olimpu” – tłumaczył.

„Afera jest boleśnie błaha, ale i poważna” – komentował wtedy na Polityka.pl dziennikarz i krytyk Piotr Sarzyński.

Watykan tydzień później wydał komunikat, w którym czytamy: „Stolica Apostolska była zasmucona pewnymi scenami podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i może jedynie przyłączyć się do głosów, które podniosły się w ostatnich dniach, aby ubolewać nad obrazą wielu chrześcijan i wyznawców innych religii”. I dalej: „Na prestiżowym wydarzeniu, podczas którego cały świat jednoczy się wokół wspólnych wartości, nie powinno być żadnych aluzji wyśmiewających przekonania religijne wielu ludzi. Wolność wypowiedzi, której oczywiście nie kwestionujemy, znajduje granicę w szacunku dla innych”.

2. Polak odwołany z Kwatery Głównej NATO

Najpierw pojawiły się informacje w mediach, a potem potwierdził je rzecznik MON Janusz Sejmej. Na wniosek państw sojuszniczych miała rozpocząć się procedura odwołania z Międzynarodowego Sztabu Wojskowego w Kwaterze Głównej NATO polskiego gen. bryg. Artura Jakubczyka.

Jakie mogą być powody odwołania polskiego wojskowego? Po pierwsze: nieprawidłowości przy przeprowadzaniu konkursu na szefa oddziału do spraw polityki wywiadowczej w połączonym departamencie wywiadu i bezpieczeństwa Kwatery Głównej NATO. Według doniesień generał miał faworyzować kandydatkę z Polski. Jak pisze „Rzeczpospolita”, kobieta już wróciła do kraju. Innym zarzutem wobec Jakubczyka mają być jego „homofobiczne” i „rasistowskie” zachowania.

Jakubczyk to jeden z ośmiu polskich generałów w strukturach natowskich. Przypomnijmy, że w marcu już odwołano innego polskiego żołnierza – dowódcę Eurokorpusu w Strasburgu gen. broni Jarosława Gromadzińskiego, który kilka miesięcy później został pozbawiony przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego dostępu do informacji niejawnych. „Tak nagła dymisja gen. Gromadzińskiego to grom z jasnego nieba. I kryzys na wielu poziomach” – pisał na Polityka.pl Marek Świerczyński.

3. Będzie medal w boksie po 32 latach!

Polska bokserka Julia Szeremeta na pewno będzie medalistką igrzysk olimpijskich w Paryżu. W ćwierćfinale bardzo pewnie (5:0) pokonała Portorykankę Ashleyann Lozadę Mottę i jest już w półfinale. W olimpijskim boksie obowiązuje zasada, że przegrane w półfinałach nie walczą już ze sobą, ale obie dostaną brązowe medale.

Co nie oznacza, że taki będzie scenariusz Szeremety. W półfinale na terenie kortów Rolanda Garrosa zmierzy się z Filipinką Nesthy Petecio i ma duże szanse znaleźć się w finale, żeby walczyć o złoto. Po walce Polka powiedziała, że „czuje się świetnie i idzie po złoto”.

Ostatnim polskim bokserem, który zdobył olimpijski medal, był Wojciech Bartnik, który wywalczył brąz w 1992 r. na igrzyskach w Barcelonie.

4. Napięcie na Bliskim Wschodzie. Apel MSZ

Jeszcze w piątek polski MSZ ostrzegł przed podróżami do krajów Bliskiego Wschodu w związku z napiętą sytuacją w całym regionie. W weekend resort stanowczo odradzał podróże do Libanu i zalecił Polakom, którzy przebywają w tym kraju, jego pilne opuszczenie.

Libański Hezbollah poinformował, że wystrzelił rakiety w kierunku północnego Izraela. Miało to być ponad 30 pocisków, które w większość – według Izraela – zostały zestrzelone. Kilka dni wcześniej to właśnie Izrael przeprowadził atak na stolicę Libanu.

Napięcie na Bliskim Wschodzie mocno wzrosło po zabiciu przez Izrael w ataku na Bejrut wojskowego przywódcy Hezbollahu Fuada Szukra. W podobnym ataku w Teheranie zginął z kolei polityczny przywódca palestyńskiego Hamasu Ismail Hanije.

„Polski rząd jest gotowy na każdą ewentualność, gdyby doszło do eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, choć mamy nadzieję na jej deeskalację” – mówił w niedzielę wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna.

5. Przełom. Polka wystartuje na olimpiadzie

Kanadyjkarka Dorota Borowska, zawieszona za pozytywny wynik testu antydopingowego tuż przed igrzyskami, będzie mogła jednak wystąpić na olimpiadzie. Kanadyjkarka walczyła od samego początku, odwołała się w końcu do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu, który przyjął apelację. To oznacza, że Borowska może jechać do Paryża i startować.

Test przeprowadzono pod koniec czerwca w Sabaudii, a wynik ogłoszono trzy tygodnie później. Polka liczy na medal (w Tokio była tuż za podium). Znaleziono u niej zakazaną substancję clostebol, tłumaczyła, że pochodzi ze sprayu, którym pryskała poparzone łapy swojego psa (taki specyfik miał jej zapisać włoski weterynarz).

Mimo że Polka przeprowadziła test włosów i sierści psa, z których wynikało, że stężenie zakazanej substancji u zwierzęcia jest zdecydowanie wyższe, Międzynarodowa Agencja Testów podtrzymała decyzję o zawieszeniu. Dopiero ruch trybunału pozwala Polce wystartować w Paryżu.