„Ostatnia wieczerza” i olimpiada w Paryżu. Afera jest boleśnie błaha, ale i poważna

Wydaje się, że tym, co najbardziej poruszyło publikę w uroczystości otwarcia olimpiady w Paryżu, było (obok występu Céline Dion) pytanie: czy organizatorzy obrazili uczucia religijna chrześcijan czy nie? A to za sprawą jednego z towarzyszących imprezie występów artystycznych (a właściwie jego fragmentu), który mógł się kojarzyć z obrazem „Ostatnia wieczerza” Leonarda da Vinci. Sprawa jest boleśnie błaha, ale i poważna równocześnie.

Nie symbole religijne, ale dzieło sztuki

Kwestii do wyjaśnienia jest kilka. Po pierwsze, czy rzeczywiście mieliśmy do czynienia z nawiązaniem do słynnego obrazu? Dociekliwi obserwatorzy wyliczają, że nie zgadzała się liczba apostołów i wiele szczegółów. Szybko wyszperano powstały w 1635 r. obraz Jana Hermansza van Biljerta „Uczta bogów” (muzeum w Dijon), mający wiele wspólnych elementów z budzącą kontrowersje sceną, łącznie z półnagim Dionizosem na pierwszym planie. Tyle że u Biljerta za stołem siedzi Apollo, także z aureolą wokół głowy i z lirą w ręku (w Paryżu lirę zastąpiło nowoczesne urządzenie generowania dźwięków, czyli muzyczny mikser). Tę wersję („byliśmy na Olimpie”) potwierdzają także uczestnicy owego spektaklu.

Jednak zatrzymany w kadrze układ zgromadzonych postaci może faktycznie kierować skojarzenia ku słynnemu dziełu renesansowego mistrza. Warto przypomnieć, że choć to kompozycja ikoniczna, to przecież niejedyna, jaką odnotowała historia sztuki. Zdarzało się, że na obrazach innych artystów apostołowie zasiadali przy stole okrągłym lub kwadratowym, zajmując jego wszystkie boki (Lucas Cranach Młodszy, Jacopo Tintoretto, Paolo Veronese, Jörg Ratgeb itd.).

Co zatem istotne, paryska aranżacja, jeżeli nawet odwoływała się do „Ostatniej wieczerzy”, to nie tyle do samego tematu, a tym bardziej do „dramatis personae”, a już na pewno nie do religijnych symboli, ale do konkretnego dzieła sztuki. O jakiejkolwiek obrazie uczuć religijnych (podobnie jak w głośnym w Polsce przypadku wizerunku Maryi w tęczowej aureoli) nie może więc być mowy i jestem przekonany, że każdy sąd podzieliłby ów tok rozumowania. Skąd więc taka nerwowość i protesty, wyrażone nie tylko przez kościelnych hierarchów, ale też polityków (Matteo Salvini, Mateusz Morawiecki), a nawet biznesmenów (Elon Musk)?