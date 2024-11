Groźne orędzie Putina. Faworyt Trumpa rezygnuje. 5 ważnych tematów, o których warto dziś wiedzieć

Putin straszy konfliktem globalnym; według mediów PiS już wybrał kandydata na prezydenta; najbardziej kontrowersyjna postać w drużynie Donalda Trumpa wycofała się; prawybory w KO; MTK wydaje nakaz aresztowania premiera Izraela.

1. Nagłe orędzie Putina

W krótkim wieczornym orędziu w czwartek prezydent Rosji Władimir Putin przyznał, że jego armia użyła tego dnia wobec Ukrainy „nowego pocisku balistycznego średniego zasięgu”. W ocenie mediów chodzi o RS-26 Rubież.

Miał to być, jak mówił rosyjski dyktator, test w odpowiedzi na rzekomą agresję Zachodu. Putin przyznał, że Ukraina użyła wobec Rosji amerykańskich pocisków ATACMS i brytyjskich Storm Shadow, zapewniając, że nie osiągnęła swoich celów. Jego zdaniem „konflikt lokalny” nabrał „charakteru globalnego”. „Ataki z użyciem zachodniej broni nie wpłyną na sytuację w Ukrainie” – dodał. Putin przyznał sobie prawo do „użycia broni przeciwko tym obiektom wojskowym, które używają broni przeciwko Rosji”. Dodał, że jeśli zdecyduje się użyć broni hipersonicznej, „cywile zostaną ostrzeżeni”.

„Rosja przekroczyła kolejną czerwoną linię, jedną z ostatnich, jakie zostały. Użycie w walce pocisku balistycznego przeznaczonego do przenoszenia głowic jądrowych nie zdarzyło się do tej pory w historii konfliktów zbrojnych”, pisze na naszych łamach Marek Świerczyński, analityk Polityki Insight.

2. Media: PiS stawia na Nawrockiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie chce czekać na wynik prawyborów w Koalicji Obywatelskiej, który ma być ogłoszony w sobotę. Według TV Republika i Onetu partia wybrała kandydata na prezydenta: ma nim być szef IPN Karol Nawrocki.

Oficjalnie kandydatura ma zostać przedstawiona w niedzielę w Krakowie w hali Sokół (dziesięć lat temu również tam ogłoszono start Andrzeja Dudy). Nieco później informację tę potwierdził Onet: „Od jutra będziemy zapraszać naszych sympatyków na spotkanie w Krakowie”, podaje źródło portalu.

Kandydatów na ostatniej prostej było dwóch. Były minister edukacji Przemysław Czarnek wielokrotnie powtarzał, że kandydować nie chce, ale to kwestia konieczności, a nie wyboru. Prezes Karol Nawrocki uciekał od deklaracji, choć gotowość do startu zgłosił.

„Chociaż to nazwisko od dawna przewija się w spekulacjach, to mało kto wierzył, że w końcu wypadnie na niego. Jeśli PiS faktycznie wystawi Nawrockiego, Czarnek będzie się musiał pogodzić z porażką i zrobić dobrą minę do złej gry”, komentuje na Polityka.pl Jan Hartman.

3. Faworyt Trumpa rezygnuje

Mat Gaetz, który miał wedle decyzji Donalda Trumpa kierować kluczowym Departamentem Sprawiedliwości, poinformował, że nie będzie już ubiegał się o to stanowisko. Zrobił to po rozmowach z senatorami, o których poparcie zabiegał, bo jego nominacja musiała być zatwierdzona w Kongresie USA.

Wygląda więc na to, że nie miał szans na akceptację senatorów, a była to jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci, którą Trump chciał wziąć do swojej drużyny.

„Po pierwsze, tylko przez rok – i to bardzo dawno temu – pracował jako prawnik. Jego kompetencje są więc dość wątpliwe. Po drugie, ma słabość do młodych dziewcząt; była nawet jakaś 17-latka, której miał zafundować wspólne wakacje. Ponieważ płacenie nieletnim za seks jest w USA przestępstwem, Departament Sprawiedliwości (którym Gaetz miał kierować!) wszczął w tej sprawie śledztwo. Zostało umorzone z braku niezbitych dowodów, ale niezależnie sprawę badała również kongresowa komisja ds. etyki, która w najbliższych dniach miała ogłosić raport (już nie ogłosi, bo po nominacji Gaetz natychmiast zrezygnował z mandatu)” – pisze w najnowszej „Polityce” Mariusz Zawadzki.

4. Dziś prawybory w KO

Dziś odbędą się prezydenckie prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Kandydują w nich prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W czwartek w Sejmie prezentowały się grupy polityków KO wspierających obu kandydatów, większa była ta za Trzaskowskim.

W SMS-owych prawyborach mogą wziąć udział wszyscy aktywni członkowie Koalicji Obywatelskiej. W tym tygodniu Donald Tusk i władze PO pokazały sondaż (premier nazwał go „wskazówką”), w którym Trzaskowski wygrywał z kandydatem PiS w pierwszej turze, a Sikorski nie. W drugiej obaj wygrywali, choć prezydent Warszawy miał o kilka punktów procentowych większą przewagę. Wynik wyborów mamy poznać w sobotę, a oficjalna prezentacja kandydata KO na prezydenta Polski ma się odbyć 7 grudnia w Katowicach.

„Prawybory w KO miały przyciągnąć uwagę oraz zmobilizować faworyta do wysiłku. Wygląda jednak na to, że rywalizacja Rafała Trzaskowskiego z Radosławem Sikorskim wymknęła się spod kontroli. Zostaną po niej blizny, a nominat może wyjść z tego mocno pokiereszowany” – pisze w najnowszej „Polityce” Rafał Kalukin.

5. Nakaz aresztowania Netanjahu

Międzynarodowy Trybunał Karny wydał w czwartek nakaz aresztowania premiera Izraela Beniamina Netanjahu, byłego ministra obrony Jo’awa Gallanta oraz dowódcy Hamasu Al-Masriego. Nakaz dotyczy śledztwa w sprawie domniemanych zbrodni wojennych.

Służby MTK przekazały oświadczenie, że ujawnienie informacji o wydaniu nakazów leży w interesie ofiar i ich rodzin. A także odrzuciły wniosek Izraela, w którym Tel Awiw podważał jurysdykcję MTK nad sprawami dotyczącymi Palestyny.

„Wygląda jednak na to, że ani Netanjahu, ani Galantowi włos z głowy nie spadnie, ponieważ skutecznie będą unikać krajów, w których groziłoby im aresztowanie. Paradoksalnie Galant, wyrzucony niedawno przez Netanjahu z rządu, przyznał, że wojna już dawno mogłaby się skończyć, a zakładnicy wrócić do domu, gdyby nie sprzeciw Netanjahu” – pisze na Polityka.pl nasza korespondentka Agnieszka Zagner.