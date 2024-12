Sigma Młodzieżowym Słowem Roku 2024! Co oznacza i jak się zmieniło?

W tegorocznej edycji plebiscytu PWN wygrało słowo „sigma”, które w zeszłym roku również znalazło się na podium. Drugie miejsce zajął „azbest”, a trzecie – docenione również nagrodą jury – „czemó”.

Sigma, jak proponuje słownik PWN, to określenie osoby „odnoszącej sukcesy, pewnej siebie, wybitnej, którą można podziwiać”. Sigma jest przekonany o swej nieprzeciętności, ale się z nią nie afiszuje. Ustala zasady, których bezwzględnie przestrzega. To pojęcie pierwotnie wywodzące się ze świata manosfery – niezbyt przyjemnej części internetu, zdominowanej przez antyfeministyczne fora dyskusyjne poświęcone tematyce męskości i relacji z kobietami. To przestrzeń, w której idolami stają się takie postaci jak mizoginistyczny influencer Andrew Tate, ikona ruchu inceli Nick Fuentes czy Elon Musk – skądinąd okładkowy bohater dostępnego w księgarni Amazona poradnika o tym, jak osiągnąć mistrzostwo w byciu sigmą w „świecie zdominowanym przez alfy i bety”. Ci pierwsi to klasyczni dominatorzy, drudzy to mężczyźni podporządkowani, ale nadal stojący przed omegą – ostatnim ze stada, poniżanym i wykluczanym. Skojarzenia z incelami są uzasadnione.

– To słowo pojawia się w plebiscycie od dawna, ale ewoluuje w pozytywną stronę – mówi Bartek Chaciński, który od lat zasiada w jury plebiscytu. – Początkowo była to związana ze środowiskiem inceli nowa wersja samca alfa, który zdobywa kobiety nie siłą i fizyczną atrakcyjnością, a raczej intelektem i sprytem, pewną nonszalancją. Z czasem jednak słowo na tyle zmieniło swój wydźwięk, że dziś nie ma problemu w tym, żeby sigmą była też kobieta. Powstały też określenia takie jak sigmastyczny/sigmastycznie, które oznaczają tyle co wspaniale, fantastycznie i mają już wyłącznie pozytywny wydźwięk. Zmianę znaczenia słowa potwierdziła Magda Gessler, ogłaszająca wraz z Krzysztofem Zalewskim werdykt jury na gali plebiscytu (tegoroczna nowość): „Na moich social mediach często piszą sigma. Nie wiedziałam co to znaczy, teraz już wiem”.

Hity z TikToka

Dużą rolę w tej ewolucji sigmy odegrały platformy społecznościowe, na czele z TikTokiem, które wyciągają sieciowe zjawiska z pierwotnego kontekstu i rozprowadzają po różnych bańkach, gdzie zyskują one nowe znaczenia, często stojące w kontrze do początkowego. Z TikToka wywodzą się też pozostałe słowa z plebiscytowego podium, azbest i czemó. Ten pierwszy – krewny „betonu”, który pojawiał się w konkursie w poprzednich latach – odsyła do przeróbki fragmentu „Iniemamocnych 2”, animacji Disneya o rodzinie superbohaterów. „Pani syn, siedząc w ostatniej ławce, wylał na mnie azbest” – oskarżał superszybkiego Maksa dyrektor szkoły w viralowym fragmencie filmiku. Czemu akurat azbest – nie wiadomo, co zwiększa poczucie absurdu, na którym opiera się sukces filmowej przeróbki. A na tym fascynacja azbestem się nie kończy – niepokojącą popularność zdobywały w sieci filmiki o fabrykach azbestu i rankingi różnych rodzajów tego minerału.

Z kolei czemó pochodzi z dialogu dwóch młodych graczy w „Fortnite” (co istotne, przed mutacją). Jak opisywał pochodzenie słowa w „Polityce” Bartek Chaciński: „Chciałem ci powiedzieć, że nie jestem już duo” – mówi ten pierwszy, informując, że opuścił grę w parze (popularny tryb rozgrywki). „Czemu?” – pyta ten drugi, ale zajęty grą, zadaje to pytanie z dziwną intonacją i wychodzi trochę „czemo?”. Odpowiedź brzmi: „Bo nie grasz ze mną tyle”. Kończy się żalem z obu stron. Jeden mówi: „Szkoda, że cię nie wywaliłem”, a drugi potwierdza: „Kick ze znaj”, co oznacza wykopanie z grona znajomych. W ciągu kilku dni filmik jest na TikToku, ktoś proponuje dla zgrywy zapis „czemó”, a całość staje się memem – włącznie z wypełnioną żalem frazą „nie jesteś już moim duo”.

Gnicie mózgu

– To jedno z moich ulubionych słów w plebiscycie, doceniane też przez językoznawców – dodaje Chaciński. – To nie tyle nadanie nowego znaczenia staremu słowu, co raczej nadanie nowej intonacji i jeszcze zaznaczenie tej zmiany zapisem, który dodatkowo zwiększa atrakcyjność słowa. Moim innym faworytem było słowo brainrot, czyli gnicie mózgu związane z korzystaniem z bezsensownych internetowych treści. To słowo, które w języku angielskim pojawiło się już w XIX w. w książce „Walden, czyli życie w lesie” Henry’ego D. Thoreau. Który użył go zresztą w całkiem współczesnym kontekście: pisał, że wiele energii poświęcamy na to, żeby zlikwidować problem gnicia ziemniaków, a zbyt mało, żeby zlikwidować problem gnicia umysłów. Jest to niestety całkiem trafny opis naszych czasów.

Brainrot, z którego chętnie korzystają starsze nastolatki, skarżące się na gnicie mózgów młodszych dzieci zapatrzonych m.in. w filmiki z cyklu „Skibidi toilet”, to tegoroczne słowo roku brytyjskiego Oxford English Dictionary. Słownik szacuje, że obecność słówka wzrosła w publicznym dyskursie w tym roku o 230 proc., zwłaszcza w mediach społecznościowych i wśród młodych użytkowników. Cambridge Dictionary postawił z kolei na „manifestować” (ang. to manifest), rozumiane jako wiara w to, że wyobrażanie sobie np. pieniędzy zwiększa prawdopodobieństwo ich zdobycia. Amerykański słownik Dictionary.com wybrał wylansowane na TikToku „demure” („skromny”, „zachowawczy”), a niemieckie wydawnictwo Langenscheidt-Verlag postawiło na „aurę” – czyli promieniowanie charyzmą, najczęściej przez piłkarzy.