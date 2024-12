Gender z Krainy Oz. Dlaczego „Wicked” to w istocie kino polityczne

Są tu odniesienia do prezydentury Trumpa, kwestii osób LGBT+ czy walki klas. Podobnych wątków szukano w pierwowzorze – „Czarnoksiężniku z Krainy Oz”.

„Wicked”, na punkcie którego w ostatnich tygodniach oszalał pokaźny kawałek świata, to kino na wskroś polityczne, szczególnie w kontekście zwycięstwa Donalda Trumpa nad Kamalą Harris w listopadowych wyborach prezydenckich. W podkaście „Filmmaker Toolkit IndieWire” reżyser filmu Jon M. Chu przyznał, że historia o Czarnoksiężniku z Oz i Elphabie, Złej Czarownicy z Zachodu, aż prosi się dziś o polityczne odczytanie: „Charyzmatyczny lider, który manipuluje społecznością, twierdząc, że kobieta naprzeciw niego jest zła tylko dlatego, że staje w obronie marginalizowanej grupy. Jak to może nie być polityczne?”.

Przypomniał też, że polityka była obecna w „Wicked” od samego początku. Książka Gregory’ego Maguire’a z 1995 r., stanowiąca podstawę sfilmowanego przez Chu scenicznego musicalu, próbowała rozprawić się z ruchami faszystowskimi, portretując ruch oporu. To też opowieść o antyinteligenckości w amerykańskim dyskursie publicznym, o której na początku lat 60. zaczął opowiadać wybitny historyk z Uniwersytetu Columbia Richard Hofstadter, a która w minionej kampanii wyborczej wybuchła jak szambo. Kluczowym wątkiem „Wicked” jest opowieść o przywódcy, który twierdzi, że działa w interesie ludu i atakuje wykształcone elity, reprezentowane przez profesora Dr. Dillamonda, mówiącą kozę. W tym czasie przepisywana jest historia współistnienia ludzi i zwierząt, tak by pozbawić zwierzęta praw i zrobić im czarny piar winnych wszystkich problemów społecznych. Brzmi jak Ameryka AD 2024, tylko za mówiące zwierzęta można podstawić imigrantów, społeczność LGBT, mniejszości etniczne.

Jak to się zaczęło

Chu przyznał we wspomnianym podkaście, że całe uniwersum i dziedzictwo Krainy Oz jest tyleż polityczne, co czasami nawet prorocze. Zacznijmy zatem od początku, czyli od wydanej w Chicago w 1900 r. powieści dla dzieci autorstwa ledwie wiążącego wówczas koniec z końcem dziennikarza L. Franka Bauma pt. „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”. W 1964 r. historyk Henry Littlefield stwierdził, że to nie tylko baśń, ale także alegoria ruchu populistycznego, który dążył do reform na rzecz wykluczonych rolników i robotników.

W jego interpretacji tematem opowieści jest główna polityczna batalia Ameryki lat 90. XIX w., czyli walka o bimetalizm – system monetarny oparty na dwóch szlachetnych metalach: srebrze i złocie. Jego fundamentem była ustalona relacja wartości srebra do złota, dzięki której oba kruszce równorzędnie funkcjonowały w obiegu pieniężnym. Jednak gdy rynkowa relacja cen między złotem a srebrem odbiegała od tej ustanowionej ustawowo, dochodziło do zjawiska, w którym droższy, bardziej wartościowy pieniądz („lepszy”) był oszczędzany i odkładany poza obrót. Tymczasem w obiegu pozostawał jedynie pieniądz tańszy, mniej wartościowy („gorszy”), co stanowiło praktyczne wyzwanie dla stabilności systemu. Koniec końców zwolennicy bimetalizmu przegrali, a doktryna upadła.

I tak: srebrne buciki sieroty Dorotki z prerii w Kansas, którą trąba powietrzna przenosi do nieziemskiej krainy, symbolizują srebro i jego rzeczników, żółta droga z cegieł – obowiązujący standard złota, a jeden z trzech towarzyszy głównej bohaterki, Tchórzliwy Lew, lidera Partii Demokratycznej i jej trzykrotnego kandydata na prezydenta Williama Jenningsa Bryana, także zwolennika srebra. Na konwencji Demokratów w Chicago w 1896 r. polityk wygłosił płomienną mowę, znaną później jako Cross of Gold Speech, zakończoną pamiętnymi słowami: „nie założycie człowiekowi pracy korony cierniowej na skronie, nie przybijecie ludzkości do krzyża ze złota”.

Sama Dorotka to uosobienie przeciętnego Amerykanina uwikłanego w ówczesne spory. A trąba powietrzna to polityczne i ekonomiczne wstrząsy tamtych czasów. Pod koniec opowieści Bauma Lew zabija pająkopodobnego potwora, który terroryzuje zwierzęta w lesie. Drapieżna bestia symbolizuje wielkie trusty i korporacje, które uważano za dominujące w życiu gospodarczym na przełomie wieków. Przypomnijmy, że to jednak baśń, Bryan trzykrotnie przegrywał wybory i nie udało się pokonać ani leseferyzmu, ani wielkich monopoli.

Kto jest kim

Alegorii jest znacznie więcej. Strach na Wróble symbolizuje amerykańskich rolników, którzy pod koniec XIX w. zmagali się z ogromnymi trudnościami. Jego przekonanie o własnej głupocie odzwierciedla społeczne niedocenianie tej grupy mimo fundamentalnego znaczenia dla gospodarki kraju. Przemiana Stracha w bohatera, który odkrywa swój intelekt, to metafora aspiracji ruchu populistycznego, walczącego o prawa i uznanie dla klasy rolniczej. W powieści Bauma Strach na Wróble, choć na krótko, zostaje władcą Szmaragdowego Grodu, co podkreśla siłę i potencjał tej grupy społecznej.

Blaszany Drwal uosabia robotników przemysłowych i ich zmagania o godne warunki pracy. Jego brak serca to przejmująca metafora dehumanizacji pracowników w epoce masowej produkcji, gdy byli traktowani jak bezduszne maszyny. Proces odzyskiwania przez Drwala serca ilustruje wysiłki ruchów związkowych, które walczyły o wyższe płace, krótsze godziny pracy i poprawę warunków zatrudnienia.

Zła Czarownica ze Wschodu symbolizuje dominację finansową i przemysłową Wschodniego Wybrzeża, która ciemiężyła klasy pracujące. Jej śmierć pod domem Dorotki – prostej dziewczyny z Kansas – oznacza triumf nad tymi siłami ucisku. Z kolei Zła Czarownica z Zachodu reprezentuje trudności gospodarcze i naturalne katastrofy, z którymi mierzyli się mieszkańcy Zachodu i Środkowego Zachodu USA. Jej pokonanie symbolizuje zwycięstwo nad przeciwnościami losu: zarówno ekonomicznymi, jak i klimatycznymi.

Glinda, Dobra Czarownica z Południa, jawi się jako alegoria pozytywnego przywództwa i moralnych wartości. Jej mądrość i wsparcie dla Dorotki symbolizują siły reformatorskie i postępowe, które działały na rzecz rozwoju i zmian. Natomiast Munchkinowie reprezentują grupy społeczne – takie jak kobiety czy Afroamerykanie – dążące do większej reprezentacji i równouprawnienia. Ich wyzwolenie pod przewodnictwem Dorotki to alegoria walki o wolność i równość.

W końcu latające małpy, podporządkowane Złej Czarownicy z Zachodu, symbolizują linie kolejowe – kluczowe dla rozwoju gospodarki, lecz kontrolowane przez nielicznych bogaczy, którzy dyktowali warunki. Ich uwolnienie spod tyranii czarownicy obrazuje pragnienie sprawiedliwości i wolności w świecie zdominowanym przez monopole.

Henry Littlefield, zmarły w 2000 r., czyli w okresie największego rozkwitu globalizacji handlu pod rządami Clintona, zauważał także podobieństwa między XIX-wiecznym populizmem a współczesnymi ruchami politycznymi, w których wykluczone grupy obwiniały globalizację i przemiany gospodarcze za swoje trudności.

Tip i Ozma

Skupmy się teraz na innym obszarze polityczności uniwersum Oz: genderze. Pierwsza kontynuacja Czarnoksiężnika z Krainy Oz, powieść „The Marvelous Land of Oz”, zawiera jedną z najwcześniejszych w amerykańskiej literaturze dziecięcej opowieści, które dziś mogłyby być interpretowane jako narracja transpłciowa. Historia przedstawia chłopca o imieniu Tip, który odkrywa, że jest zaginioną księżniczką Ozmą. Aby ukryć jej/jego prawdziwą tożsamość, został/została przemieniony/na w chłopca. Baum konsekwentnie używa męskich zaimków w odniesieniu do Tipa aż do momentu, gdy bohaterka wraca do swojej pierwotnej formy jako Ozma. Przemiana zostaje przedstawiona z zaskakującą lekkością i przyjęta przez otoczenie z pełną akceptacją.

L. Frank Baum jak na realia swojej epoki miał feministyczne podejście. Kraina Oz w jego twórczości to matriarchat: kobiety rządzą, dowodzą wojskiem i odgrywają kluczowe role w społeczeństwie. Jednocześnie w jego wizji świata widać stereotypy epoki: cnoty kobiet często wiązane są z ich urodą, a brzydota bywa utożsamiana ze złem. To archaiczne podejście sprawia, że adaptacje Bauma napotykają dziś trudności.

Tymczasem pisarz czerpał inspirację z działań otaczających go osób, szczególnie teściowej Matildy Joslyn Gage. To jedna z czołowych feministek epoki: sufrażystka, abolicjonistka i obrończyni praw rdzennych Amerykanów. Promowała równouprawnienie w nauce i odważnie krytykowała patriarchalne społeczeństwo. Choć początkowo sceptyczna wobec literackich ambicji Bauma, miała ogromny wpływ na jego twórczość. To dzięki niej w książkach o Oz pojawiły się dobre wiedźmy – idea w tamtych czasach rewolucyjna. Gage podkreślała, jak często kobiety wyróżniające się wiedzą i siłą były prześladowane jako czarownice. Jej wizja świata, w którym kobiety pełnią kluczowe i pozytywne funkcje, znalazła odzwierciedlenie w „Czarnoksiężniku”: męskie postacie schodzą na drugi plan, ustępując miejsca potężnym, magicznym i inspirującym kobietom.

Przyjaciele Dorotki

No i jest jeszcze cały pejzaż queerowych odniesień. „Kiedy byłem dzieckiem, zbierałem dzieci z sąsiedztwa i odgrywaliśmy film dzień po jego emisji w telewizji… Zawsze musiałem grać Stracha na Wróble, bo oczywiście nie mogłem być Dorotką” – powiedział Gregory Maguire, wyoutowany autor książki „Wicked: Życie i czasy Złej Czarownicy z Zachodu”. Fraza „przyjaciel Dorotki” („friend of Dorothy”) już dekady temu funkcjonowała w slangu jako dyskretne określenie homoseksualnego mężczyzny, chociaż dziś oczywiście trąci myszką i budzi głównie uśmiech. Zwrócenie się do kogoś w ten sposób lub pytanie, czy jest „przyjacielem Dorotki”, pozwalało subtelnie poruszyć temat orientacji seksualnej bez ryzyka spotkania się z otwartą wrogością. W jednym z odcinków „The Crown” Elżbieta II wyraża się w ten sposób o kompanie księżniczki Małgorzaty, nie dając wiary, że siostra może z nim romansować.

Dorotka akceptuje swoich odmiennych towarzyszy i jest otwarta na różnorodność. Dlatego stała się jednym z fundamentów queerowej kultury, a jej podróż do bajecznej, kolorowej Krainy Oz była często interpretowana jako metafora poszukiwania tożsamości i wolności. W kontekście adaptacji z 1939 r., w której główną rolę zagrała Judy Garland – ikona społeczności LGBTQ – fraza dodatkowo nabrała siły jako kod identyfikacyjny w czasach, gdy jawne mówienie o swojej orientacji było ryzykowne.

Podróż Doroty głęboko rezonuje z doświadczeniem wielu osób LGBTQ+ dorastających w amerykańskim Midwest. Podobnie jak bohaterka Bauma żyli w szarej, płaskiej rzeczywistości serca Ameryki, często czuli się wyobcowani, nierozumiani i marzyli o barwniejszym, bardziej otwartym świecie. W tej reinterpretacji towarzysze Doroty nie odzwierciedlają ciemiężonych klas społecznych końca XIX w., lecz poczucie braku, które często towarzyszy osobom queer – wynikającego z narzuconych norm, oczekiwań i wewnętrznych konfliktów.

Pragnienie ucieczki prowadzi ich do własnych Szmaragdowych Grodów – czy to do modnych ulic Manhattanu, barów i klubów gejowskich Greenwich Village, czy kreatywnych enklaw Williamsburga. Te miejsca, jak Oz, oferują chwilowe azyle, przestrzenie pełne blasku, kreatywności i akceptacji. Tutaj znajdują swoje Glindy – mentorów, przyjaciół i drag queen, którzy pomagają im odnaleźć się w gąszczu żółtej ceglanej drogi. Jednak podobnie jak magiczna kraina Bauma te azyle okazują się efemeryczne – są ucieczką od rzeczywistości, a nie rozwiązaniem problemu.

Przez queerowy pryzmat opowieść o Oz nabiera nowej głębi, stając się historią o sile, samoakceptacji i odzyskiwaniu własnej sprawczości. Gdy Dorota uświadamia sobie, że zawsze miała moc powrotu do domu, jej odkrycie staje się uniwersalną metaforą dla osób LGBTQ+, które na nowo definiują swoją tożsamość i odnajdują miejsce na świecie. W tym procesie echo Judy Garland śpiewającej „Somewhere Over the Rainbow” przekształca symbol wykluczenia w manifestację siły.

Opowieść Bauma to więcej niż podróż do magicznej krainy – to mit o odwadze, tworzeniu wybranych rodzin i odnajdywaniu siebie. Dla tysięcy queerowych Amerykanów staje się uniwersalnym hymnem o wytrwałości, odwadze i poszukiwaniu własnej tęczy.