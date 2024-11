Spotkanie prezydenta Warszawy z ludźmi Donalda Trumpa; rozpoczyna się tenisowy Billie Jean King Cup; poszukiwany Łukasz Ż. przekazany przez Niemcy polskim służbom; afera Collegium Humanum: prezydent Wrocławia zatrzymany; szokujące nominacje w USA.

1. Ludzie Trumpa u Trzaskowskiego

Jak podał Onet.pl, do Warszawy miał przyjechać w czwartek Ryan D. McCarthy, człowiek prezydenta elekta USA Donalda Trumpa. Najciekawsze w tej informacji byłó jednak to, że miał on zaplanowane dwa spotkania: z Andrzejem Dudą oraz z ewentualnym kandydatem Platformy Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich Rafałem Trzaskowskim (konkuruje w prawyborach z szefem MSZ Radosławem Sikorskim).

Po południu informację o spotkaniu Trzaskowskiego z ekipą związaną ze środowiskiem Trumpa potwierdził wiceszef MON Cezary Tomczyk. Na razie nic nie wiadomo o spotkaniu z politykami PiS, którzy po amerykańskich wyborach bardzo liczą na wsparcie nowego prezydenta USA.

Jeszcze wcześniej, we wtorek, była ambasadorka USA w Warszawie w czasie pierwszej kadencji Trumpa Georgette Mosbacher, wciąż będąca w kręgu osób blisko z nim związanych, była w TVP Info pytana o ewentualne zwycięstwo Trzaskowskiego w wyborach. Stwierdziła: „Mogę powiedzieć, że Rafał Trzaskowski umie nawiązywać relacje z Republikanami i Demokratami. Osobiście również nazywam go przyjacielem”. I dodała: „Prezydent Trzaskowski jest zawsze mile widziany w Waszyngtonie i myślę, że relacje się nie zmienią”.

2. Iga Świątek z drużyną w Maladze

Z opóźnieniem, ale rozpoczął się wreszcie turniej Billie Jean King Cup, w którym mierzą się najlepsze drużyny tenisistek na świecie. To rzadka okazja, gdy zawodniczki grają zespołowo i w narodowych barwach; na tablicach wyników widać nazwy krajów, nie poszczególne nazwiska. Tegoroczne rozgrywki miały się rozpocząć w środę w Maladze, ale złe warunki pogodowe pokrzyżowały te plany. Pierwsze mecze Polek zostały przeniesione na piątek – o godz. 10 zmierzą się z gospodyniami. W naszej ekipie zobaczymy Igę Świątek (nr 2 w rankingu WTA), Magdalenę Fręch (nr 26), Magdalenę Linette (nr 38), Maję Chwalińską (nr 164) i Katarzynę Kawę (nr 94 w rankingu deblowym). Kapitanem drużyny jest Dawid Celt, trener, ekspert, prywatnie mąż Agnieszki Radwańskiej. Do niego należy decyzja, kogo wystawi do gry. Pierwszy mecz rozegrają Iga Świątek i Paula Badosa, najlepsza tenisistka Hiszpanii, kiedyś także liderka rankingu WTA.

O puchar rywalizuje 12 drużyn. Zespoły grają ze sobą po dwa mecze singlowe z rzędu, a w razie remisu o awansie do kolejnej rundy decyduje pojedynek deblowy. W ubiegłym roku zwyciężyły Kanadyjki. Do turnieju w Maladze zakwalifikowały się – prócz Polek, ubiegłorocznych triumfatorek i gospodyń – Amerykanki, Australijki, Czeszki, Brytyjki, Japonki, Niemki, Rumunki, Słowaczki i Włoszki.

3. Łukasz Ż. już w Polsce

Podejrzewany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na Trasie Łazienkowskiej Łukasz Ż. jest już w Polsce. W czwartek niemieckie służby, które go zatrzymały, przekazały poszukiwanego polskim funkcjonariuszom na przejściu granicznym w Kołbaskowie.

Łukasz Ż. to domniemany sprawca koszmarnego wypadku, do którego doszło, gdy ścigał się na warszawskiej Trasie Łazienkowskiej. 15 września miał uderzyć z ogromną prędkością w tył przepisowo jadącego samochodu z rodziną. Zmarł 37-letni ojciec. Żona i dwoje dzieci w ciężkim stanie trafili do szpitala.

Ż. zbiegł do niemieckiej Lubeki, gdzie został zatrzymany cztery dni później. Zanim zakończono procedurę przekazania go Polsce, przesiedział dwa miesiące w areszcie.

4. Szok we Wrocławiu, prezydent zatrzymany

Afera Collegium Humanum pogrąża kolejne osoby. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka 14 listopada o godzinie 6:30 w jego domu. W ratuszu agenci CBA przeszukali jego gabinet i zabezpieczyli dokumenty. Jakie? Tego nie ujawniono.

Z Wrocławia Sutryk został przewieziony do Katowic na przesłuchanie – zatrzymano go na polecenie tamtejszego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, która prowadzi śledztwo dotyczące Collegium Humanum. Wieczorem w Polskim Radiu rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak dodał, że prezydent Wrocławia usłyszał już zarzuty.

Sprawa dyplomu ukończenia studiów MBA przez Jacka Sutryka w Collegium Humanum była mocno „podkręcana” w czasie kampanii samorządowej, tym bardziej że walczący o reelekcję prezydent Wrocławia nie chciał ujawnić przelewu za studia. Ujawnił go w kwietniu na platformie X: przelew za czesne wykonał 22 kwietnia 2020 r. na 9,5 tys. zł. Ale umowę z uczelnią podpisał w Warszawie w październiku 2019. Świadectwo ukończenia studiów MBA nosi datę 2 czerwca 2020 r. Z dat można wnioskować, że prezydent Wrocławia dostał „prolongatę” płatności na pół roku. Jak nieoficjalnie poinformował RMF FM, Sutryk został zatrzymany, bo miał kupić dyplom w Collegium Humanum.

5. Trump nominuje, Putin się cieszy?

Najnowsze nominacje prezydenta elekta potwierdzają najczarniejsze przewidywania co do jego planów. Trump chyba naprawdę zamierza mścić się na swoich politycznych przeciwnikach i zacieśnić przyjacielskie więzi z Putinem.

Powołana na dyrektora krajowego wywiadu Tulsi Gabbard to była kongresmenka z Partii Republikańskiej i była oficer Gwardii Narodowej na Hawajach. Nie ma żadnego doświadczenia w kierowaniu jakąkolwiek większą organizacją, nie mówiąc o wywiadzie. Powtarzała również kłamliwe tezy kremlowskiej propagandy, że USA założyły w Ukrainie tajne laboratorium pracujące nad produkcją broni biologicznej.

Matt Gaetz z Florydy będzie sekretarzem Departamentu Sprawiedliwości, czyli Prokuratorem Generalnym. Gaetz „zasłynął” głównie tym, że w jego stanie toczyło się przeciw niemu śledztwo z oskarżenia o pedofilię, gwałt i handel ludźmi. Zostało umorzone z braku wystarczających dowodów. Okazuje niewolniczą lojalność wobec Trumpa. Personel jego biura składa się z ultraprawicowców i rasistów, którzy wyrażali opinię, że „niewolnictwo było dobrowolne”.

Trzecią szokującą nominacją Trumpa jest powołanie Pete’a Hegsetha na nowego Sekretarza Obrony. To były wojskowy, major Gwardii Narodowej i weteran wojen w Iraku i Afganistanie, ale znany głównie jako gospodarz programów telewizji Fox News.