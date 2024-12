Karol Nawrocki na proteście przeciwko lekcjom o zdrowiu. Ale to był tylko pretekst

Najbardziej emocjonującym momentem protestu przeciwko nowemu przedmiotowi było pojawienie się Karola Nawrockiego. Ale im dłużej protest trwał, tym mroczniej robiło się na warszawskim pl. Zamkowym i stawało się oczywiste, że kwestia edukacji zdrowotnej to tylko pretekst dla fundamentalistycznych środowisk pokroju Ordo Iuris.

W niedzielę 1 grudnia pl. Zamkowy w Warszawie szczelnie wypełnił się demonstrującymi przeciwko „obowiązkowej indoktrynacji dzieci lewicową ideologią w szkołach” i „seksualizacji uczniów”. Środowiska fundamentalistyczne i konserwatywne pod nazwą Koalicja na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (skupiającą ponad 70 mniejszych organizacji) określają w ten sposób edukację o zdrowiu, nowy przedmiot ministry Barbary Nowackiej.

Społeczne konsultacje w sprawie lekcji o zdrowiu były prowadzone miesiąc i trwały do 21 listopada, a mają wejść w życie 1 września 2025 r. Szefowa MEN zapewniała, że resort chce podejść do tematu ochrony zdrowia i profilaktyki szczególnie poważnie, a do najważniejszych obszarów odpowiedzialności państwa należy dbanie o zdrowie i edukacja. Te zapewnienia nie przekonały części rodziców i nauczycieli, którzy mają zastrzeżenia zarówno do sposobu procedowania, jak i do samych treści nowego przedmiotu. Apel „NIE dla deprawacji seksualnej w szkołach” podpisało ponad 86 tys. osób. Do ministerstwa spływają też wiadomości indywidualne.

– Rzeka pytań od rodziców wciąż płynie – mówiła w czasie protestu Hanna Dobrowolska z Koalicji Na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły. – Dlaczego są nas tysiące, tutaj pod kolumną Zygmunta? Walczymy ze złem. Uzurpatorzy z MEN chcą zabrać naszym uczniom ich niewinność. Najpierw zabrali 20 proc. z podstawy programowej, potem wycięli bohaterów narodowych. Zlikwidowali HiT. Dyskryminują uczniów chodzących na religię, a zamiast niej proponują permisywną edukację seksualną. Rodzice stracili kontrolę nad tym, co dzieje się w oświacie. To jest systemowa rewolucja. Prowadzimy od dziś nasze narodowe konsultacje, których MEN nie rozpisało, bo nie odpowiada nam na nasze wiadomości.

Edukacja o zdrowiu zamiast WDŻ

Dalej też płynęła na ministrę fala krytyki. Zbigniew Barciński, prezes Stowarzyszenia Pedagogów NATAN, mówił: – Można powiedzieć, że na siłę mają być wciskane dzieciom i młodzieży antyrodzinne wzorce, mimo że konstytucja i prawo na to nie pozwalają. To antyrodzinna „piła łańcuchowa”, która ma zniszczyć to, co potrzebne w przyszłości do założenia szczęśliwej rodziny. (...) Zostaje zlikwidowany przekaz, iż rodzina jest wartością i głównym kontekstem seksualności. W to miejsce wchodzi przekaz, że głównym kontekstem seksualności jest zdrowie. W ten sposób przestaje się mówić, że małżeństwo, trwały związek mężczyzny i kobiety, ma szczególną wartość. W to miejsce mówi się, że równie dobre są związki nieformalne, partnerskie. To przeformatowanie niesie ze sobą szereg dalszych konsekwencji. Do tej pory realizowana w ramach Wychowania do Życia w Rodzinie (WDŻ) edukacja seksualna to edukacja prorodzinna, natomiast to, co ma być na edukacji zdrowotnej, ma być antyrodzinną edukacją seksualną.

Wypowiedź Barcińskiego była związana z tym, że ministra edukacji niefortunnie ogłosiła, iż edukacja zdrowotna zastąpi wychowanie do życia w rodzinie, czyli przedmiot wychowawczy. Rodzice założyli, że w takim razie nauczyciele będą ich dzieci nadal wychowywać, ale odwrotnie niż do tej pory. Wcześniej zniechęcali do seksu, teraz będą na temat seksu edukować. Rodzice wyznający tradycyjne wartości – nie tylko ci zgromadzeni na pl. Zamkowym w Warszawie – wystraszyli się, że szkoła będzie wybijać dziecku z głowy to, czego uczy się w domu. Nowy przedmiot będzie bowiem obowiązkowy: jedna lekcja w tygodniu od czwartej klasy podstawówki do końca szkoły ponadpodstawowej, ok. 500 godz. przymusu.