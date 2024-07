Co pokazali Francuzi? Wszystko. Koń na Sekwanie, czyli niezwykła ceremonia otwarcia igrzysk

Organizatorzy tegorocznych igrzysk pragnęli nas zapewnić, że z czymkolwiek kojarzymy ich kraj, mamy rację. Francja jest wszystkim, czego się po niej spodziewamy. A nawet czymś więcej.

Lady Gaga, Dionizos, płonący fortepian

Bo jak wspomniałam, była to ceremonia, w której znalazło się miejsce na dosłownie wszystko. Lady Gaga cała w różowych piórach? Wystąpi! Pomalowany na niebiesko śpiewak w roli Dionizosa? Obecny. Płonący fortepian na Sekwanie? Ma się rozumieć, że będzie. Drag queen wspaniale tańcząca na obcasach mimo lejącego deszczu? Odhaczone. Tancerze, śpiewacy, śpiewający tancerze, tańczący śpiewacy (w tej roli Jan Jakub Orliński, bo muszą być wątki polskie). Orkiestra wojskowa, piosenkarka operowa, raperzy, znalazł się nawet człowiek grający na akordeonie. A komu tego było mało – mógł zobaczyć metalowego konia biegnącego po wodach Sekwany. A wszystko w strugach deszczu, bo tylko nad pogodą nie byli w stanie zapanować organizatorzy.

Naruszono też porządek ceremonii otwarcia – część artystyczna przeplatała się z obrazami olimpijskich drużyn płynących na barkach po Sekwanie ku wieży Eiffla. Pomysł zupełnie nowy, przełamujący zasadę, że parada reprezentacji jest osobnym elementem programu.

Igrzyska, wolność, równość i braterstwo

Czy był to dobry pomysł? Tu opinie są podzielone. Niektórzy z uśmiechem przyjmowali entuzjazm sportowców, których na brzegach rzeki witały setki tysiące paryżan, stojących nie tylko na nadbrzeżu, ale też na balkonach i dachach pobliskich budynków. Jeśli zajrzymy na social media sportowców, zobaczymy, że wspólny rejs dał tym młodym ludziom mnóstwo radości i energii.

Taka prezentacja ekip oznaczała też jednak, że nie mogliśmy jak co roku podziwiać przygotowanych na tę okazję galowych strojów. Większość drużyn była daleko, kamery mogły obserwować je z brzegu. Na szczęście już wcześniej internauci wskazali niewątpliwych zwycięzców tej specyficznej rewii mody, czyli reprezentację Mongolii w niezwykle pięknych strojach, będących wariacją na temat tradycyjnego ubioru. Więcej kontrowersji budził chyba fakt, że część niewielkich drużyn, dla których to często jedna z niewielu szans, by zaprezentować się widowni, ginęła między wielkimi reprezentacjami. Sportowcy znikali na długo z ekranów i można było niemal zapomnieć, że to oni są głównymi bohaterami całego wydarzenia.

Wyniesienie ceremonii poza ramy stadionu olimpijskiego nadało jej wymiar bardziej radosnego, narodowego święta niż tylko imprezy czysto sportowej. Przyglądając się nielicznym, ale wciąż obecnym wątkom politycznym, można odczytywać tę imprezę jako próbę przekonania Francuzów, że wiele ich łączy – historia, tradycja, ale też przynależność do Unii Europejskiej. Wśród wspominanych na uroczystości słynnych kobiet, które odcisnęły ślad w historii Francji, wybrano też te, które opowiadały się za poszerzeniem praw kobiet, w tym prawa do aborcji (wpisanego niedawno do konstytucji). Nagrodzenie olimpijskim laurem Filippo Grandiego, wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców, jednego z współtwórców uchodźczej drużyny olimpijskiej, to też sygnał idący w poprzek polityki zamykania granic.

Jeśli ceremonia miała mieć wymiar polityczny, to zdecydowanie stała po stronie Francji otwartej, równościowej, spadkobierczyni haseł rewolucji o „wolności, równości i braterstwie”. Nie były to symbole liczne i niekiedy można ten wymiar polityczny uznać za nieco naiwny (ponownie odśpiewano „Imagine” Johna Lennona), ale miały swoje miejsce.

