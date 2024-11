Putin już gra, CBA w Polsacie i TVP. 5 ważnych tematów, o których warto dziś wiedzieć

Najpierw Joe Biden, a potem Władimir Putin przemówili po zwycięstwie Donalda Trumpa; CBA weszło do Polsatu i TVP; Iga Świątek odpadła z WTA Finals; kandydat na komisarza Piotr Serafin wypadł bardzo dobrze na przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim.

1. Putin już gra na wygranej Trumpa

Dobę po zwycięstwie Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydent Rosji Władimir Putin już wykorzystuje nowy globalny układ sił i poglądów. Pogratulował prezydentowi elektowi i zadeklarował gotowość do rozpoczęcia rozmów z nim o rozwiązaniach mogących zakończyć wojnę w Ukrainie, którą Rosja napadła blisko tysiąc dni temu.

Stwierdził też, że „na naszych oczach kształtuje się nowy, globalny porządek świata, i jesteśmy świadkami zderzenia idei”. Ogłosił klęskę zachodniego liberalizmu i nie pierwszy raz sugerował możliwość wojny nuklearnej: „Broń zdolna do zniszczenia istnieje, a krąg jej posiadaczy się powiększa” – stwierdził Putin.

„Kreml ze zwycięstwa Donalda Trumpa się cieszy, ale klaskać nie będzie, poczeka na konkrety. Putin jest sprytny” – analizuje ostatnie reakcje Kremla na Polityka.pl Agnieszka Bryc.

2. Orędzie Bidena po przegranych wyborach

„Mamy demokrację, wola narodu zawsze triumfuje” – mówił w czwartkowym orędziu prezydent USA Joe Biden, który odejdzie z Białego Domu 20 stycznia 2025 r. Przyznał, że rozmawiał już ze swoim następcą Donaldem Trumpem i pogratulował mu zwycięstwa. Zapewnił, że jego administracja chce przeprowadzić pokojowe przekazanie władzy.

Mówił, że „nie można kochać swojego kraju tylko wtedy, gdy się wygrywa, nie można kochać sąsiada tylko wtedy, gdy się z nim zgadzasz”. Wyraził nadzieję, że niezależnie od tego, kto na kogo głosował, Amerykanie nie będą traktować siebie nawzajem jako przeciwników, ale jako współobywateli.

Biden mówił też o Kamali Harris, która zastąpiła go w walce o prezydenturę, a we wtorek przegrała z Trumpem. „Prowadziła fantastyczną kampanię. Wszyscy widzieli to, co nauczyłem się szanować już wcześniej, jej charakter. Naprawdę ma niesamowity kręgosłup moralny” – mówił Biden.

3. CBA w Polsacie i TVP

Trzech funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszło w czwartek do Telewizji Polskiej i siedziby Polsatu. Szukali dokumentów w związku z toczącym się w Krośnie śledztwem dotyczącym działania na szkodę TVP.

Zawiadomienie do prokuratury złożył wiosną 2024 r. likwidator spółki TVP SA Daniel Gorgosz. Niekorzystne umowy między stacjami miały być zawierane w 2018 i 2021 r. Wewnętrzna kontrola w TVP wykazała – według informacji „Gazety Wyborczej” – że Telewizja Polska kierowana przez Jacka Kurskiego zapłaciła za prawa do realizacji spotkań siatkarzy i piłkarzy 90 mln euro. Sama od Polsatu za sublicencję na transmitowanie meczów UEFA otrzymała 5 mln euro. Różnica wynosi 85 mln euro – TVP przepłaciła zdaniem likwidatora 360 mln zł.

Informatorzy dziennika przekonują, że negocjacje umów odbywały się bezpośrednio między Zygmuntem Solorzem i Jackiem Kurskim, a dalsze polecenia przekazywane były na „niepodpisanych karteczkach z poleceniami”.

4. Świątek poza WTA Finals

Czwartkowy mecz Igi Świątek był popisem siły niedawnej jedynki światowego rankingu. Polka pokonała w grupowym meczu 2:0 Rosjankę Darię Kasatkinę (zastąpiła Jessicę Pegulę, która z powodu kontuzji skreczowała). Zwycięstwo nie dało jej jednak awansu do półfinału WTA Finals w Rijadzie. Było ono uzależnione od tego, czy w drugim meczu Amerykanka Coco Gauff pokona Czeszkę Barborę Krejčíkovą. Nie pokonała, więc do półfinału weszła Krejčíkova.

To oznacza, że Aryna Sabalenka zakończy sezon jako numer 1 rankingu WTA, i to ze sporą przewagą nad Świątek. Białorusinka pewnie wyszła z drugiej grupy do kolejnego etapu i jest zdecydowaną faworytką całego turnieju w Rijadzie.

5. Bardzo dobry występ Serafina w PE

Piotr Serafin bez kłopotu przeszedł wysłuchanie w Parlamencie Europejskim. Po zielonym świetle od europosłów teraz czeka na głosowanie nad całą nową Komisją Europejską, które zaplanowano na koniec listopada.

Przyszły polski komisarz był w czwartek przesłuchiwany przez europarlamentarną komisję budżetową oraz komisję ds. kontroli budżetowej. Po trzygodzinnym odpytywaniu pozytywną rekomendację dali mu przedstawiciele frakcji obejmujących grubo ponad dwie trzecie członków tych komisji. Poparł go nawet klub konserwatystów, do którego należy PiS. Natomiast przeciw Polakowi opowiedziała się frakcja Patriotów dla Europy, do której należą m.in. europosłowie z partii Viktora Orbána.

„Zgodnie z wymogami europejskiej gry politycznej z europosłami Serafin nie odszedł na krok od dotychczasowych deklaracji szefowej KE Ursuli von der Leyen oraz własnych pisemnych odpowiedzi na wstępne pytania PE z października. Wysłuchanie sprowadziło się do powtarzania kwestii już świetnie znanych” – pisze nasz brukselski korespondent Tomasz Bielecki, analityk Polityki Insight.