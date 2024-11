Trump świętuje. Harris znokautowana. Świat oswaja się z decyzją Amerykanów

Donald Trump nie tylko zdobędzie prezydenturę, ale wygrał też głosowanie powszechne. Republikanie wracają do Białego Domu, przejmują Senat i mają szansę zdobyć większość w Izbie Reprezentantów.

Amerykanie wybrali 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Szampan wystrzelił w sztabie Republikanów, których kandydat ponownie zasiądzie w Białym Domu. Powodów do świętowania nie ma Kamala Harris. W sztabie Demokratki postanowiono o przełożeniu jej wystąpienia – jest planowane w środę wieczorem polskiego czasu.

Początek wyborczego wieczoru był dobry dla Donalda Trumpa, który dość szybko zdobył przewagę w głosach elektorskich, jednak brały się one wyłącznie ze stanów, które i tak były uznawane za republikańskie. Na zachodzie USA później zamykano lokale wyborcze, a to tam leży np. Kalifornia, która jest niebieska i ma aż 55 głosów elektorskich.

Z czasem w kilku z siedmiu tzw. stanów swingujących (to one decydują o ostatecznym zwycięstwie) początkowa przewaga Kamali Harris topniała, a potem na czoło wysuwał się już Trump. Stacja CNN, która na bieżąco pokazuje wyniki przy kolejnych zliczanych głosach, komentowała, że sytuacja bardziej przypomina tę z 2016 r. (zwycięstwo Trumpa z Hillary Clinton) niż tę z 2020 (zwycięstwo Joe Bidena z Trumpem).

Według prognoz amerykańskich mediów Donald Trump zdobywa głosy elektorskie w następujących stanach:

Montana (4 głosy elektorskie)

Idaho (4)

Utah (6)

Wyoming (3)

Dakota Północna (3)

Dakota Południowa (3)

Nebraska (5)

Kansas (6)

Oklahoma (7)

Teksas (40)

Iowa (6)

Missouri (10)

Arkansas (6)

Louisiana (8)

Indiana (11)

Kentucky (8)

Tennessee (11)

Alabama (9)

Mississippi (6)

Ohio (17)

Virginia Zachodnia (4)

Karolina Północna (16)

Karolina Południowa (9)

Floryda (30)

Pensylwania (19)

Wisconsin (10)

Georgia (16).

Kamala Harris zdobywa natomiast:

Waszyngton (3)

Oregon (8)

Delaware (3)

Kalifornia (54)

Kolorado (10)

Illinois (19)

Nowy Jork (28)

Vermont (3)

Connecticut (4)

New Jersey (14)

Maryland (10)

Nowy Meksyk (5)

Massachusetts (11)

Minnesota (10)

New Hampshire (4)

Rhode Island (4)

Wirginia (13).

Nierozstrzygnięte są wciąż losy w stanach:

Nevada (6)

Alaska (3)

Arizona (11)

Michigan (15)

Maine (4).

Po pierwszych ogłoszonych badaniach exit poll wydawało się, że ich wyniki sprzyjają Harris. NBC News podało, że najważniejszymi kwestiami dla amerykańskich wyborców były w tym roku: zagrożenie dla demokracji (35 proc.), stan gospodarki (31 proc.), aborcja (14 proc.), imigracja (11 proc.) i polityka zagraniczna (4 proc.). 53 proc. głosujących w tym roku to kobiety (przed czterema laty 52 proc.). Z badań wynika ponadto, że większość Amerykanów jest złych lub niezadowolonych z kierunku, w którym zmierza ich kraj. Źle też ocenia prezydenturę Joe Bidena.

Trump: To największy ruch polityczny wszech czasów

45. i 47. prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump już w trakcie wieczoru wyborczego ogłosił zwycięstwo: – To największy ruch polityczny wszech czasów. Zamierzamy pomóc naszemu krajowi uleczyć się – mówił Trump. – Razem napisaliśmy historię. Będziecie wspominać, że braliście udział w czymś tak wyjątkowym. Ameryka dała nam bezprecedensowy sukces. Zapowiedział uszczelnienie granic, wychwalał Elona Muska i dziękował wszystkim wspierającym. Oznajmił, że Bóg nie bez przyczyny ocalił go w lipcu podczas zamachu w Pensylwanii.

„Zapieczętujemy granice Ameryki” – zapowiedział i dodał, że wyrzuceni migranci będą mogli wrócić do USA tylko legalnie. „Będziemy mieć silną armię, ale nie będzie wojen”, podkreślał.

Głos zabierali również przyszły wiceprezydent J.D. Vance oraz właściciel organizacji UFC Dana White. Pierwszy z nich mówił o największym comebacku (powrotu) w historii USA, a „pod jego rządami gospodarka USA zrobi to samo”. White podkreślał, że zwycięstwo Trumpa to karma i nikt nie zasługuje na nie bardziej niż on i jego rodzina.

W sztabie Demokratów przełożono przemówienie Kamali Harris. Na uniwersytecie Howarda współprzewodniczący sztabu kandydatki Cedric Richmond przekazał, że wciąż oczekują na policzenie pozostałych głosów.

Senat dla Republikanów

Republikanie po wygranej ich kandydatów w Wirginii Zachodniej i Ohio, zdobyli w tych wyborach przewagę także w Senacie USA – 51 mandatów. W Ohio urzędującego senatora Sherroda Browna pokonał Bernie Moreno, a w Zachodniej Wirgiinii nowym senatorem partii Republikańskiej zostanie Jim Justice. W Teksasie zwycięstwo świętuje Ted Cruzz, a na Florydzie Rick Scott.

Pewne zwycięstwa Republikanie odnotowali w Dakocie Północnej, Wymonig, Nebrasce (mandat uzupełniający), Utah, Missouri, Illinois, Indianie, Ohio, Wirginii Zachodniej, Florydzie i Missisipi. Demokratom tracą dwa miejsca w Kongresie (obecnie mają ich 42). Sukcesem mogą się pochwalić w stanach: Waszyngoton, Kalifornia, Minnesota, Nowy Jork, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Nowy Meksyk, Wirginia. Mandat uzyskał wspierany przez Demokratów w Vermont Bernie Sanders.

Zwycięstwo w Senacie będzie jednym z trzech kroków – obok Białego Domu i Izby Reprezentantów – na drodze do pełni władzy Donalda Trumpa.

Trump: Po prostu przestań o tym mówić

Jako pierwsza w Ameryce tradycyjnie zagłosowała wioska Dixville Notch w stanie New Hampshire. Wszystkich sześcioro mieszkańców oddało głosy tuż po północy lokalnego czasu – rozłożyły się po równo dla obojga kandydatów (3:3). Przypomnijmy, że w USA nie obowiązuje cisza wyborcza.

Donald Trump głosował na Florydzie. Po wyjściu robił dobrą minę, choć wtedy nikt jeszcze nie wiedział, do jakiej gry. „Słyszałem, że radzimy sobie bardzo dobrze w Georgii. Słyszę, że radzimy sobie dobrze wszędzie. Mogę później żałować tej wypowiedzi, ale słyszę, że jest bardzo dobrze” – powiedział kandydat Republikanów. Mina mu zrzedła, gdy został zapytany przez dziennikarkę, jak zagłosował w stanowym referendum nad zniesieniem zakazu aborcji po szóstym tygodniu ciąży i wpisaniem prawa do aborcji do stanowej konstytucji. Unikał odpowiedzi, a dopytywany, polecił reporterce, by „po prostu przestała o tym mówić”. Wielu polityków z jego najbliższego otoczenia apelowało do wyborców, aby zostali w kolejkach, nie zniechęcali się i zagłosowali.

Demokraci też okazywali pewność, zwłaszcza że – jak pisały zachodnie media – Kamala Harris po spadku notowań na ostatniej prostej odzyskała formę i znów miała zdobywać przewagę. Jej zwolenników mocno podbudował też sondaż prestiżowej pracowni w stanie Iowa, który wykazał tam zdecydowaną przewagę Demokratki, mimo że wcześniej stan był uważany za zdecydowanie „przynależny” Trumpowi. To się ostatecznie nie potwierdziło, Iowa przypisana została Republikanom.

„Zachęcam wszystkich do wyjścia z domu i wzięcia udziału w głosowaniu”, mówiła we wtorek Harris w jednej ze stacji radiowych z Georgii. Wybory nazwała „punktem zwrotnym” w historii USA. A na X (należącym do wspierającego Trumpa Elona Maska) zachęcała: „Nadszedł dzień wyborów. Dziś głosujemy, ponieważ kochamy nasz kraj i wierzymy w obietnicę Ameryki. Spraw, aby Twój głos był słyszany”.

Election Day is here. Today, we vote because we love our country and we believe in the promise of America.



Make your voice heard: https://t.co/VbrfuqVy9P — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 5, 2024

Wybory w USA: tłumy wyborców

Wieczór wyborczy kandydata Republikanów odbywa się w jego kurorcie Mar-a-Lago na Florydzie, gdzie wspólnie z rodziną śledzi sondaże i wyniki. Kamala Harris wieczór wyborczy zaczęła od rodzinnej kolacji, a następnie poprowadziła imprezę na Uniwersytecie Howarda w Waszyngtonie, macierzystej uczelni, w której studiowała politologię i ekonomię.

Zdarzały się incydenty. Policja zatrzymała mężczyznę próbującego wejść do Kapitolu z pochodnią i rakietnicą. Mundurowi poinformowali, że było od niego czuć benzyną. Został zatrzymany przy wejściu do centrum dla zwiedzających, gdzie rozpoczynają się wycieczki po Kapitolu. Centrum zostało zamknięte dla zwiedzających na czas śledztwa.

Federalne Biuro Śledcze (FBI) podało, że w kilku stanach odnotowano groźby pochodzące z rosyjskich domen mailowych. Żadne z nich nie zostało dotychczas uznane za wiarygodne. W hrabstwie Fulton pod Atlantą tymczasowo zamknięto dwa lokale wyborcze z powodu gróźb bombowych. Za groźbami, zdaniem sekretarza stanu w Georgii Brada Raffenspergera, stała Rosja. Komunikaty, mimo znikomej wiarygodności, wymagały sprawdzenia. Głosowanie w tych lokalach może zostać wydłużone.

Z wielu rejonów USA płynęły relacje, że przed lokalami ustawiają się tłumy wyborców. Także dlatego są to wybory, których wynik do samego końca miał być niepewny. A poprzedzała je półtoraroczna kampania uznawana za jedną z najbrudniejszych w historii kraju. „Zamiast sensownej debaty o przyszłości kraju powtarzano tylko stare slogany. Obie strony oskarżały się o faszyzm i szerzenie nienawiści. Donald Trump, który obiecał masową deportację kilkunastu milionów nielegalnych imigrantów, o kilka centymetrów uniknął śmierci od kuli zamachowca. Jeśli ktoś liczył, że to wywoła otrzeźwienie i refleksję, grubo się pomylił. Politycy po obu stronach nadal odgrywali ryzykowny teatr, który napędzał prawdziwy, a nie teatralny, radykalizm wyborców” – pisze w najnowszej „Polityce” Mariusz Zawadzki.