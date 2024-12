Paszporty POLITYKI: ogłaszamy nominacje! Niezwykłe talenty, które grają i bronią

Zestaw talentów wszystkich tegorocznych nominowanych do Paszportów daje nam obraz najbardziej różnorodnej grupy zawodowej. 14 stycznia już po raz 32. wręczymy nagrody kulturalne „Polityki”. Tymczasem ogłaszamy nominacje w siedmiu kategoriach.

Paszporty POLITYKI 2024: nominacje

FILM: Sandra Drzymalska, Jakub Rużyłło, Kamila Tarabura

SCENA: Gruba i Głupia (Patrycja Kowańska i Dominika Knapik), Wojciech Grudziński, Katarzyna Minkowska

KSIĄŻKA: Marta Hermanowicz, Jul Łyskawa, Joanna Wilengowska

SZTUKI WIZUALNE: Monika Drożyńska, Daniel Kotowski, Ala Savashevich

MUZYKA POWAŻNA: Gabriela Legun, Maciej Skrzeczkowski, Antoni Wrona

MUZYKA POPULARNA: Daria ze Śląska, Kasia Lins, Kuba Więcek

KULTURA CYFROWA: Critical Hit Games, NAFO (North Atlantic Fella Organization), Jacek Nagłowski

Policzmy się! – głosiło hasło akcji towarzyszącej kilka lat temu badaniom środowiska, które miały poprzedzać dyskusję o zawodzie artysty. My taką akcję przeprowadzamy po raz 32., tyle że w mniejszej skali. No i liczymy tylko najbardziej utalentowanych. Pierwszy efekt akcji – swoistą panoramę artystycznych specjalności – oddajemy w tym numerze do lektury czytelniczkom i czytelnikom„Polityki”. Chętnie też przekażemy posłom i posłankom, którzy wkrótce będą próbowali ponownie przeprowadzić przez Sejm ustawę o zabezpieczeniu społecznym dla ludzi kultury.

Weźmy Film: na upartego można tu wyreżyserować film (Kamila Tarabura) do scenariusza (Jakub Rużyłło) dla jednej aktorki (Sandra Drzymalska). W innych kategoriach jest równie różnorodnie. W Scenie mamy reżyserkę (Katarzyna Minkowska) i choreografa (Wojciech Grudziński) oraz duet Gruba i Głupia, który łączy te specjalności. Podobnie wszechstronny jest chyba tylko Daniel Kotowski (Sztuki wizualne), który w swojej sztuce opowiada o świecie głuchych, a jako równie zaangażowane społecznie konkurentki ma rzeźbiarkę (Ala Savashevich) i hafciarkę (Monika Drożyńska). Idąc dalej – nominowani w kategorii Muzyka poważna mogliby dać razem koncert kameralny, a ci z Muzyki popularnej podobno nawet wkrótce spotkają się na wspólnym koncercie. Kandydaci z kręgu Kultury cyfrowej jak zwykle – niczym dział IT artystycznego świata – poszerzają kompetencje całej grupy o umiejętności w dziedzinie kreowania animowanej cyfrowej scenerii (studio Critical Hit Games), wykorzystanie sztucznej inteligencji (Jacek Nagłowski), a nawet uformowanie armii twórców memów (NAFO). Z taką drużyną, wliczając w to jeszcze dość tym razem tradycyjną (trzy powieści!) reprezentację literacką, trafić można z kulturą do wszystkich i wszędzie.

W wyborze tych 21 nominacji pomogli nam reprezentanci polskiej krytyki, łącznie 52 osoby. Prosiliśmy o zwrócenie uwagi na kręgi defaworyzowane przy tego typu nagrodach – stąd nominacja za taniec w kategorii Scena (kiedyś Teatr). Stąd też stała już obecność wątków telewizyjnych w kategorii filmowej.

Po raz kolejny wręczymy nagrodę specjalną Kreatora Kultury, której partnerem jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Po raz drugi zapraszamy do głosowania tych, którzy towarzyszą nam przez cały rok, kupując lub subskrybując„Politykę” w dowolnym formacie. Mogą Państwo przyznać Paszport Czytelników, wypełniając ankietę wydrukowaną w tym wydaniu tygodnika albo dostępny dla subskrybentów formularz na polityka.pl. Co wskaże redakcyjna kapituła i co wybiorą czytelnicy, będzie można sprawdzić 14 stycznia 2025 r. podczas transmisji na antenie TVN24 i w naszych mediach społecznościowych. A to, co z tym urodzajem talentów zrobi ustawodawca, będziemy śledzić przez dalszą część roku.